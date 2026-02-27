MANFREDONIA – Via libera alla ripresa temporanea della pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di Manfredonia. Con l’Ordinanza n. 05 del 26 febbraio 2026, firmata dal Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata (CP) Marco Pepe, viene autorizzata, dal 2 marzo al 31 maggio 2026, l’attività di prelievo della Chamelea gallina (vongola) in una specifica area a sud del porto cittadino.

La decisione arriva su richiesta del Consorzio Molluschi Nord Gargano e sulla base del parere scientifico favorevole che non ha rilevato criticità sotto il profilo biologico, purché nel rispetto di precise condizioni tecniche e precauzionali.

L’attività sarà consentita esclusivamente nel tratto di mare compreso tra un chilometro a sud del Porto Turistico “Marina del Gargano” e il confine meridionale del Compartimento marittimo di Manfredonia.

Potranno operare soltanto tre motopesca autorizzati: “LUPETTO” (MF 3300), “PICCOLO ROCCO II” (MF 3286), “STELLA AZZURRA” (MF 3351).

Il limite massimo di cattura è fissato in 250 chilogrammi al giorno per imbarcazione, per due giorni a settimana (lunedì e giovedì). Eventuali giornate di recupero saranno ammesse solo in caso di avverse condizioni meteomarine, previa comunicazione formale alla Capitaneria di Porto. Le giornate non potranno essere cumulate.

Contestualmente, l’ordinanza dispone il divieto di pesca del cannolicchio (Ensis minor) dal 2 al 31 marzo 2026 in tutto il Compartimento marittimo di Manfredonia. Una misura che rientra nella strategia di gestione sostenibile delle risorse ittiche, nel rispetto dei principi di pesca responsabile e tutela degli stock marini.

Resta in vigore il divieto assoluto di pesca entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, come previsto dalla normativa europea e nazionale. Rimane inoltre vietata la raccolta di molluschi nelle aree eventualmente dichiarate non idonee dall’Autorità sanitaria. L’ordinanza abroga il precedente provvedimento n. 3 del 2 febbraio 2026 e sarà pubblicata sul sito istituzionale della Guardia Costiera. Eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi del decreto legislativo n. 4/2012 e delle norme del Codice della Navigazione.

Il provvedimento si inserisce nel quadro del Piano di gestione nazionale per la pesca con draghe idrauliche, che prevede misure di tutela rafforzate per la risorsa vongola e periodi di chiusura programmati durante l’anno. L’obiettivo dichiarato è garantire un equilibrio tra continuità economica delle imprese del settore e salvaguardia dell’ecosistema marino, in un’ottica di sviluppo sostenibile del comparto.