Edizione n° 5990

BALLON D'ESSAI

VITTORIO VARNIER // «Non mi ritrovo più nel mondo di oggi». Si toglie la vita gettandosi nel fiume
27 Febbraio 2026 - ore  09:09

CALEMBOUR

CRAC BPB // Crac Pop Bari, procuratore ‘Bankitalia segnalò problemi già nel 2010’
27 Febbraio 2026 - ore  13:01

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Manfredonia, riparte la pesca delle vongole fino al 31 maggio: stop al cannolicchio per tutto marzo

PESCA VONGOLE MF Manfredonia, riparte la pesca delle vongole fino al 31 maggio: stop al cannolicchio per tutto marzo

Il limite massimo di cattura è fissato in 250 chilogrammi al giorno per imbarcazione, per due giorni a settimana

Stop alle vongole nel Compartimento di Manfredonia: fermo pesca fino al 2 marzo. Regole più strette anche per il cannolicchio

MANFREDONIA - VONGOLE, ARCHIVIO (immagine d'archivio)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
27 Febbraio 2026
Economia // Manfredonia //

MANFREDONIA – Via libera alla ripresa temporanea della pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di Manfredonia. Con l’Ordinanza n. 05 del 26 febbraio 2026, firmata dal Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata (CP) Marco Pepe, viene autorizzata, dal 2 marzo al 31 maggio 2026, l’attività di prelievo della Chamelea gallina (vongola) in una specifica area a sud del porto cittadino.

La decisione arriva su richiesta del Consorzio Molluschi Nord Gargano e sulla base del parere scientifico favorevole che non ha rilevato criticità sotto il profilo biologico, purché nel rispetto di precise condizioni tecniche e precauzionali.

L’attività sarà consentita esclusivamente nel tratto di mare compreso tra un chilometro a sud del Porto Turistico “Marina del Gargano” e il confine meridionale del Compartimento marittimo di Manfredonia.

Potranno operare soltanto tre motopesca autorizzati: “LUPETTO” (MF 3300), “PICCOLO ROCCO II” (MF 3286), “STELLA AZZURRA” (MF 3351).

Il limite massimo di cattura è fissato in 250 chilogrammi al giorno per imbarcazione, per due giorni a settimana (lunedì e giovedì). Eventuali giornate di recupero saranno ammesse solo in caso di avverse condizioni meteomarine, previa comunicazione formale alla Capitaneria di Porto. Le giornate non potranno essere cumulate.

Contestualmente, l’ordinanza dispone il divieto di pesca del cannolicchio (Ensis minor) dal 2 al 31 marzo 2026 in tutto il Compartimento marittimo di Manfredonia. Una misura che rientra nella strategia di gestione sostenibile delle risorse ittiche, nel rispetto dei principi di pesca responsabile e tutela degli stock marini.

Resta in vigore il divieto assoluto di pesca entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, come previsto dalla normativa europea e nazionale. Rimane inoltre vietata la  raccolta di molluschi nelle aree eventualmente dichiarate non idonee dall’Autorità sanitaria. L’ordinanza abroga il precedente provvedimento n. 3 del 2 febbraio 2026 e sarà pubblicata sul sito istituzionale della Guardia Costiera. Eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi del decreto legislativo n. 4/2012 e delle norme del Codice della Navigazione.

Il provvedimento si inserisce nel quadro del Piano di gestione nazionale per la pesca con draghe idrauliche, che prevede misure di tutela rafforzate per la risorsa vongola e periodi di chiusura programmati durante l’annoL’obiettivo dichiarato è garantire un equilibrio tra continuità economica delle imprese del settore e salvaguardia dell’ecosistema marino, in un’ottica di sviluppo sostenibile del comparto.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Manfredonia, riparte la pesca delle vongole fino al 31 maggio: stop al cannolicchio per tutto marzo"

  1. I ramponi e le turbosoffianti, non distinguono le vongole dai cannolicchi. Li ributtano a mare? Nn g cróde proprie

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO