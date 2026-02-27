È stato ammesso a finanziamento il nuovo Ospedale del Nord Barese: il Ministero della Salute ha trasmesso al Dipartimento Salute e Benessere animale il decreto che sblocca un investimento complessivo di 192 milioni e 500mila euro.

Il finanziamento sarà coperto per il 95% da fondi statali, pari a 182.875.000 euro, mentre il restante 5% sarà a carico della Regione Puglia, per un importo di 9.625.000 euro. Con l’ok ministeriale si apre ora la fase operativa: si potrà procedere all’indizione della gara per la progettazione esecutiva e per l’affidamento dei lavori.

Il nuovo presidio ospedaliero, classificato come DEA di I Livello (Dipartimento di Emergenza e Accettazione), sorgerà tra Bisceglie e Molfetta e servirà un bacino d’utenza stimato in circa 250mila persone. Secondo il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la struttura prevede una dotazione di circa 250 posti letto e ospiterà 14 discipline mediche e chirurgiche.

Tra i servizi previsti: oncologia per il trattamento chemioterapico; ambulatori per prestazioni in day service e a supporto dell’attività di ricovero; pronto soccorso con 10 posti letto; radiologia; aboratorio analisi; farmacia ospedaliera.

L’approvazione del finanziamento arriva al termine di un complesso iter amministrativo che ha visto la collaborazione tra Ministero della Salute, Regione Puglia e Asl Bat. La procedura per l’indizione della gara, che sarà effettuata con appalto integrato, è di competenza della Asl Bat. Dopo la progettazione esecutiva si passerà all’aggiudicazione dell’intervento e all’avvio dei lavori. Il cronoprogramma prevede la messa in esercizio del nuovo ospedale entro sei anni e tre mesi.

