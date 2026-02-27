San Giovanni Rotondo, approvato il bilancio 2026-2028: conti in equilibrio sotto la gestione commissariale

Il Commissario straordinario Antonio Incollingo vara il bilancio di previsione 2026-2028. Previsti oltre 22,5 milioni di entrate correnti nel 2026 e investimenti per oltre 8,4 milioni. Garantiti equilibri finanziari e accantonamenti obbligatori.

Il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028. L’atto, deliberazione n. 8 del 26 febbraio 2026, è stato adottato dal Commissario straordinario Antonio Incollingo con i poteri del Consiglio comunale. Il provvedimento arriva in un contesto istituzionale particolare, segnato dallo scioglimento del Consiglio comunale e dalla gestione commissariale, ma conferma la piena operatività amministrativa dell’Ente. Il termine per l’approvazione era stato differito al 28 febbraio 2026 dal Ministero dell’Interno, consentendo agli enti locali l’esercizio provvisorio fino a quella data.

I numeri del 2026

Per l’anno 2026 il bilancio prevede: Entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3) pari a 22.583.880,16 euro; Spese correnti per 21.874.695,48 euro; Spese in conto capitale per 8.401.508,51 euro; Rimborso mutui per 621.597 euro. L’equilibrio di parte corrente e quello di parte capitale risultano formalmente garantiti, con un equilibrio finale pari a zero per ciascuna annualità del triennio. Un dato rilevante riguarda il Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato per oltre 1,39 milioni di euro annui, e il Fondo di garanzia per i debiti commerciali, per il quale nel 2026 è previsto un accantonamento di 258.033,69 euro, pari al 2% degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi.

Sul fronte degli investimenti, nel 2026 sono previste entrate in conto capitale (Titoli 4, 5 e 6) per oltre 8,18 milioni di euro, destinate a finanziare opere e interventi sul territorio.

Il documento rispetta i parametri di equilibrio previsti dal Testo Unico degli Enti Locali e dalle norme sull’armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011), nonché i vincoli di finanza pubblica introdotti dalle recenti disposizioni legislative. Il bilancio sarà pubblicato in forma sintetica e trasmesso alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), come previsto dalla normativa vigente.