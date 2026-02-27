Edizione n° 5990

BALLON D'ESSAI

VITTORIO VARNIER // «Non mi ritrovo più nel mondo di oggi». Si toglie la vita gettandosi nel fiume
27 Febbraio 2026 - ore  09:09

CALEMBOUR

CRAC BPB // Crac Pop Bari, procuratore ‘Bankitalia segnalò problemi già nel 2010’
27 Febbraio 2026 - ore  13:01

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // San Giovanni Rotondo, nominato il dirigente alle Finanze: incarico a Luigi Panunzio

DIRIGENTE FINANZE San Giovanni Rotondo, nominato il dirigente alle Finanze: incarico a Luigi Panunzio

L’incarico decorre dal 16 febbraio 2026 e avrà durata fino al 30 giugno 2026

San Giovanni Rotondo, nominato il dirigente alle Finanze: incarico a Luigi Panunzio

San Giovanni Rotondo, nominato il dirigente alle Finanze: incarico a Luigi Panunzio - COMUNE SAN GIOVANNI ROTONDO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

Con decreto commissariale del 26 febbraio 2026, Luigi Panunzio nominato dirigente dell’Area II – Risorse e Servizi Finanziari. Incarico fino al 30 giugno 2026, con ripartizione dei costi tra i Comuni di Triggiano e San Giovanni Rotondo.

Nuova guida per l’Area II – Risorse e Servizi Finanziari del Comune di San Giovanni Rotondo. Con decreto commissariale n. 07346 del 26 febbraio 2026, il Commissario straordinario Antonio Incollingo ha nominato il dottor Luigi Panunzio dirigente del settore.

L’incarico decorre dal 16 febbraio 2026 e avrà durata fino al 30 giugno 2026. La nomina avviene in convenzione e prevede una ripartizione dei costi: il 75% a carico del Comune di Triggiano e il 25% a carico del Comune di San Giovanni Rotondo. La retribuzione sarà corrisposta dal Comune di Triggiano, che curerà anche gli adempimenti fiscali e contributivi, mentre San Giovanni Rotondo provvederà al rimborso della quota di propria competenza entro 30 giorni.

Al dirigente spetterà la retribuzione tabellare, di posizione e di risultato secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. È inoltre previsto:

  • Un compenso aggiuntivo pari al 30% della posizione economica;

  • Una retribuzione di risultato fino a un massimo del 10%;

  • Rimborsi chilometrici per circa 288 km ad accesso, oltre eventuali spese documentate.

Il decreto richiama l’esigenza di garantire continuità amministrativa e piena operatività dei servizi finanziari dell’Ente, in una fase delicata segnata dalla gestione commissariale. Con questa nomina, l’amministrazione straordinaria rafforza il presidio tecnico su un settore strategico come quello economico-finanziario, a pochi giorni dall’approvazione del bilancio triennale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO