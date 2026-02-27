San Giovanni Rotondo, nominato il dirigente alle Finanze: incarico a Luigi Panunzio

Con decreto commissariale del 26 febbraio 2026, Luigi Panunzio nominato dirigente dell’Area II – Risorse e Servizi Finanziari. Incarico fino al 30 giugno 2026, con ripartizione dei costi tra i Comuni di Triggiano e San Giovanni Rotondo.

Nuova guida per l’Area II – Risorse e Servizi Finanziari del Comune di San Giovanni Rotondo. Con decreto commissariale n. 07346 del 26 febbraio 2026, il Commissario straordinario Antonio Incollingo ha nominato il dottor Luigi Panunzio dirigente del settore.

L’incarico decorre dal 16 febbraio 2026 e avrà durata fino al 30 giugno 2026. La nomina avviene in convenzione e prevede una ripartizione dei costi: il 75% a carico del Comune di Triggiano e il 25% a carico del Comune di San Giovanni Rotondo. La retribuzione sarà corrisposta dal Comune di Triggiano, che curerà anche gli adempimenti fiscali e contributivi, mentre San Giovanni Rotondo provvederà al rimborso della quota di propria competenza entro 30 giorni.

Al dirigente spetterà la retribuzione tabellare, di posizione e di risultato secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. È inoltre previsto:

Un compenso aggiuntivo pari al 30% della posizione economica;

Una retribuzione di risultato fino a un massimo del 10%;

Rimborsi chilometrici per circa 288 km ad accesso, oltre eventuali spese documentate.

Il decreto richiama l’esigenza di garantire continuità amministrativa e piena operatività dei servizi finanziari dell’Ente, in una fase delicata segnata dalla gestione commissariale. Con questa nomina, l’amministrazione straordinaria rafforza il presidio tecnico su un settore strategico come quello economico-finanziario, a pochi giorni dall’approvazione del bilancio triennale.