San Severo – Nuove strisce blu e giro di vite sulle agevolazioni per le auto ibride. Con deliberazione n. 44 del 27 febbraio 2026, la Giunta comunale ha approvato l’ampliamento delle zone di sosta a pagamento non custodite.
Le nuove strade interessate
L’estensione riguarderà: Via Matteo Tondi, dall’intersezione con via Calcante fino a via Daunia (lato sinistro secondo il senso di marcia); Via A. Minuziano, da via Daunia a via G. Mazzini (lato sinistro). Prevista l’installazione di due nuovi parcometri con relativa segnaletica.
Nel provvedimento si evidenziano: aumento del traffico nelle aree centrali e semicentrali, ridotta disponibilità di parcheggi, scarsa rotazione dei veicoli, fenomeni di sosta irregolare. Secondo la Giunta, l’ampliamento delle aree tariffate rappresenta uno strumento per migliorare la mobilità urbana, favorire la rotazione e ridurre la congestione.
Novità significativa riguarda i veicoli ibridi. Attualmente beneficiari della gratuità, dal 1° gennaio 2027 saranno soggetti a tariffa ridotta, mentre resterà gratuita la sosta per i soli veicoli elettrici. La scelta viene motivata con l’esigenza di concentrare le agevolazioni sui mezzi a emissioni zero, in linea con gli obiettivi ambientali.