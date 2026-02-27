Edizione n° 5990

BALLON D'ESSAI

VITTORIO VARNIER // «Non mi ritrovo più nel mondo di oggi». Si toglie la vita gettandosi nel fiume
27 Febbraio 2026 - ore  09:09

CALEMBOUR

CRAC BPB // Crac Pop Bari, procuratore ‘Bankitalia segnalò problemi già nel 2010’
27 Febbraio 2026 - ore  13:01

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // San Severo. Nuove aree a pagamento e stop alla gratuità per le auto ibride dal 2027

SAN SEVERO PAGAMENTO San Severo. Nuove aree a pagamento e stop alla gratuità per le auto ibride dal 2027

Nuove strisce blu e giro di vite sulle agevolazioni per le auto ibride

Auto più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda domina, crescono ibride ed elettriche

Fiat Panda - Fonte Immagine: autoscout24.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Febbraio 2026
Cronaca // San Severo //

San Severo – Nuove strisce blu e giro di vite sulle agevolazioni per le auto ibride. Con deliberazione n. 44 del 27 febbraio 2026, la Giunta comunale ha approvato l’ampliamento delle zone di sosta a pagamento non custodite.

Le nuove strade interessate

L’estensione riguarderà: Via Matteo Tondi, dall’intersezione con via Calcante fino a via Daunia (lato sinistro secondo il senso di marcia); Via A. Minuziano, da via Daunia a via G. Mazzini (lato sinistro). Prevista l’installazione di due nuovi parcometri con relativa segnaletica.

Nel provvedimento si evidenziano: aumento del traffico nelle aree centrali e semicentrali, ridotta disponibilità di parcheggi, scarsa rotazione dei veicoli, fenomeni di sosta irregolare. Secondo la Giunta, l’ampliamento delle aree tariffate rappresenta uno strumento per migliorare la mobilità urbana, favorire la rotazione e ridurre la congestione.

Novità significativa riguarda i veicoli ibridi. Attualmente beneficiari della gratuità, dal 1° gennaio 2027 saranno soggetti a tariffa ridotta, mentre resterà gratuita la sosta per i soli veicoli elettrici. La scelta viene motivata con l’esigenza di concentrare le agevolazioni sui mezzi a emissioni zero, in linea con gli obiettivi ambientali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO