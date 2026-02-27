Edizione n° 5990

BALLON D'ESSAI

Home // Manfredonia // "Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026": al via la seconda edizione del bando per i giovani

MANFREDONIA GIOVANI “Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026”: al via la seconda edizione del bando per i giovani

Un’iniziativa che mette al centro l’aggregazione e la partecipazione attiva dei giovani come strumenti per costruire comunità più coese, inclusive e sicure

Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026

Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Manfredonia rilancia il progetto “Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026”, un’iniziativa che mette al centro l’aggregazione e la partecipazione attiva dei giovani come strumenti per costruire comunità più coese, inclusive e sicure.

La presentazione ufficiale del bando si terrà mercoledì 5 marzo alle ore 17.30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, in Piazza del Popolo 8. Durante l’incontro saranno illustrate finalità, obiettivi e modalità di partecipazione, pensate per accompagnare i giovani nella trasformazione delle proprie idee in progetti concreti con impatto positivo sul territorio.

Il Sindaco, Domenico la Marca, sottolinea: “Crediamo nei nostri ragazzi e li vogliamo parte attiva nella crescita della città”. L’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, aggiunge: “Vogliamo accompagnarli nella trasformazione delle idee in azioni reali, offrendo strumenti, tutoraggio e fiducia. È così che si costruiscono opportunità e si prevengono fragilità”.

“Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026”: al via la seconda edizione del bando per i giovani
“Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026”

Il lancio ufficiale in piattaforma è previsto per giovedì 6 marzo. I giovani potranno presentare le proprie proposte fino all’8 aprile tramite il form Manfredonia, disponibile nella sezione dedicata alla Puglia dell’area Partecipa del sito www.sipuofare.net.

Per agevolare l’accesso alle informazioni, sarà attivo uno sportello informativo dedicato ai giovani, al piano terra del Comune in Piazza del Popolo 8, aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00, con supporto alla compilazione delle proposte progettuali.

L’attuazione del progetto e le attività di tutoraggio saranno curate da Cantiere Giovani, capofila nazionale della rete “Si può fare”, e da Inside MF, realtà locale impegnata nel coinvolgimento dei giovani del territorio.

“Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026” si conferma come un’opportunità concreta di partecipazione attiva, innovazione sociale e crescita civica, rafforzando l’idea che la sicurezza di una comunità passa anche attraverso il protagonismo consapevole delle nuove generazioni.

1 commenti su "“Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026”: al via la seconda edizione del bando per i giovani"

  1. Impiegare i giovani a costruire i bunker. L’impensabile si materializzerà. Prima il grande buio e poi la tremenda guerra. La selezione di chi sopravviverà sarà durissima. Non c’è posto per tutti. Ciascuno avrà il suo.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO