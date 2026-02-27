a Giunta comunale (delibera n. 49 del 27 febbraio 2026) approva la relazione sui costi per l’estensione del nido dal 2 marzo 2026 al 6 ottobre 2027 e dispone una variazione da 52.181,70 euro per integrare le risorse 2026. Indirizzo agli uffici: proseguire con l’attuale gestore RTI “Fiumadea”. Ratifica in Consiglio entro 60 giorni.

VIESTE – Continuità al servizio di asilo nido comunale e coperture finanziarie aggiornate. È quanto dispone la delibera di Giunta comunale n. 49 del 27 febbraio 2026, approvata nella seduta delle 12:25 a Palazzo di Città (presenti 4 componenti dell’esecutivo, assenti 2, con verbalizzazione del segretario generale Luigi Di Natale). Il provvedimento, votato all’unanimità e dichiarato immediatamente eseguibile, fa due cose: quantifica i costi aggiuntivi per l’estensione del servizio dal 02.03.2026 al 06.10.2027 e approva la terza variazione al bilancio 2026-2028 per mettere in sicurezza le risorse necessarie, in particolare per l’annualità in corso.

Nelle premesse si dà atto che le risorse già inserite nel bilancio 2026 non risultano sufficienti a coprire l’integrazione del servizio. La Giunta individua quindi una copertura in entrata tramite avanzo vincolato presunto e dispone il corrispondente incremento della spesa sul capitolo dedicato al nido. Il passaggio contabile non è un dettaglio: consente di garantire continuità al servizio, evitando “buchi” di finanziamento durante l’anno.

La relazione allegata all’atto quantifica un costo complessivo di 202.111,40 euro per il periodo 02.03.2026–06.10.2027. La componente principale riguarda il personale: vengono indicati due educatori professionali inquadrati nella categoria D1, con costo orario pari a 21,33 euro, per un impegno di 38 ore settimanali e 41 settimane. Il costo è stimato in 66.464,28 euro per il periodo 02.03.2026–31.12.2026 e in ulteriori 66.464,28 euro per il periodo 07.01.2027–06.10.2027, per un totale complessivo di 132.928,56 euro.

Accanto alla voce “personale” sono indicati ulteriori costi di gestione: 50.000 euro per materiale ludico, pulizia, sanificazione, manutenzione ordinaria e costo pasto (materie prime), 890 euro per la sicurezza e una quota di utile indicata al 10% pari a 18.292,84 euro. La somma delle componenti porta al totale di 202.111,40 euro. La delibera assegna le risorse sul capitolo 4640 (missione 12.11) e prevede una ripartizione in due annualità: 101.055,70 euro sul bilancio 2026 e 101.055,70 euro sul bilancio 2027, ciascuna riferita a 41 settimane. In parallelo, la Giunta dà indirizzo al dirigente del Settore amministrativo di procedere all’estensione del servizio all’attuale gestore, la RTI “FIUMADEA S.R.L.”, mantenendo quindi l’impianto operativo già in essere.

Per coprire l’annualità 2026, l’atto approva una variazione al bilancio 2026/2028 pari a 52.181,70 euro: entrata su avanzo vincolato presunto (capitolo 2) e corrispondente aumento di spesa sul capitolo Asilo nido (cap. 4640). Trattandosi di una variazione adottata dalla Giunta, il provvedimento dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale entro 60 giorni.