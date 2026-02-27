VIESTE – Arrivano le linee guida per i contributi ordinari destinati ad associazioni, enti e soggetti senza fini di lucro che promuovono iniziative di interesse generale. La Giunta comunale ha approvato all’unanimità la delibera n. 48 del 27 febbraio 2026, che detta gli indirizzi per l’erogazione dei contributi previsti dal Regolamento comunale per la concessione di contributi e patrocini a manifestazioni ed eventi di pubblica rilevanza (approvato dal Consiglio con delibera n. 5 del 17 marzo 2025).

Nella premessa dell’atto si richiama l’impostazione dell’ente: favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini – singoli e associati – in attuazione del principio di sussidiarietà e con l’obiettivo di garantire l’effettività dell’azione amministrativa sul territorio. In concreto, l’amministrazione intende sostenere iniziative culturali, sportive e turistiche che abbiano ricadute per la comunità e non perseguano finalità di lucro.

Il quadro dei settori finanziabili

La delibera richiama gli ambiti di intervento indicati dal regolamento comunale: attività nel settore culturale (promozione della cultura, eventi legati alla storia locale, conservazione e fruizione del patrimonio artistico), attività nel settore sportivo e del tempo libero (manifestazioni sportive e ricreative di interesse locale, progetti sportivi rivolti anche a persone con disabilità e attività di avviamento alla pratica sportiva) e iniziative di promozione turistica del territorio.

Tetto all’80% e rendicontazione

Sul piano economico, viene ribadita una regola centrale: il contributo non potrà, in linea generale, superare l’80% della spesa ammissibile e documentata a consuntivo. Il limite potrà essere superato nel caso di contributi riconosciuti a favore di istituti scolastici e parrocchie. Un passaggio che – nella lettura politica dell’atto – prova a tenere insieme sostegno alle realtà del territorio e controllo della spesa pubblica, legando l’erogazione alla documentazione delle spese sostenute.

Le risorse disponibili: 50 mila alla cultura, 66 mila allo sport

La Giunta definisce gli stanziamenti complessivi per le aree di intervento e indica i capitoli di bilancio su cui saranno imputati i contributi:

• settore culturale: 50.000 euro sul capitolo 2220 (“Contributi ad associazioni ed enti per attività culturali”);

• settore sportivo e tempo libero: 25.000 euro sul capitolo 2340 (“Contributi ad associazioni ed enti per attività e manifestazioni sportive”) e 41.000 euro sul capitolo 2500 (“Contributi ad associazioni sportive locali”).

La dotazione complessiva per i due macro-settori è dunque pari a 116.000 euro.

Avviso pubblico: palla agli uffici

Con la delibera, la Giunta demanda al dirigente del Settore amministrativo l’adozione degli atti gestionali conseguenti, in particolare la predisposizione e la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’erogazione dei contributi ordinari ai sensi dell’articolo 9 del regolamento. Sarà l’avviso, quindi, a dettagliare modalità e termini di presentazione delle domande, la documentazione richiesta e le procedure istruttorie.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile: un segnale di urgenza legato, verosimilmente, alla necessità di consentire alle realtà associative di programmare per tempo il calendario 2026 e di conoscere in anticipo regole e margini di finanziamento.