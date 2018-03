Di:

San Severo, arrestato 25enne per droga ultima modifica: da

San Severo – PERSONALE del Commissariato di Pubblica Sicurezza diha arrestato ieri il 25enne (classe 1986) Sette Raffaele, nato a San Marco in Lamis, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A San Severo denunciati a cura Commissariato di P.S. San Severo 2 persone per ingiurie e minacce e 2 per furto aggravato., personale del locale commissariato, ha arrestato Balotescu Verginia Mihaela n. Romania, cl. 1944, in esecuzione ordinanza di applicazione di misura cautelare con collocamento in comunità., personale della Squadra Mobile, ha arrestato Pironti Luigi, nato Foggia, cl. 1985, in esecuzione ordinanza dell’Autorità giudiziaria. A Foggia una denuncia, a cura ufficio UPGSP, per violazione norme disciplina stranieri.Redazione Stato