Panella (ex Tributi): temo la mobilità, nuovo sindaco mi aiuti (VIDEO/A)

Rodi/Manfredonia – “LA soc. Tributi Italia in a.s. non ha ancora un piano industriale; nel frattempo è oramai svanito l’interesse della soc.. Da fonti sindacali dovrebbe esserci un incontro al Ministero dello sviluppo economico, con la società, entro il prossimo aprile per definire il destino dei 400 dipendenti prossimi alla mobilità.; la mia salvezza e’ l’Amministrazione comunale di Rodi: per conto e per l’interesse dell’Amministrazione ho lavorato per circa 20 anni riscuotendo e accertando tributi minori come anche affiggendo manifesti comunali e commerciali, solo il Comune può oggi salvarmi”. Continua la protesta del cassintegrato della Soc. Tributi Italia in a.s.al suo 453^ giorno, al 26 marzo, di sit-in pacifico, con un cartello al collo davanti al Comune – “il mio Comune” – di Rodi Garganico. Come scritto in più occasioni, dopo il crack Tributi, e con l’ingresso della nuova società di riscossione, Panella non è riuscito più a lavorare dopo un’attività svolta, per conto del Comune, per oltre 20 anni.“Oggi la mia protesta si è ridotta a circa 3 ore per via del mio stato di salute soggetto a somatizzazioni d’ansia, a differenza di prima quando protestavo dalle 8,30 alle 14,00 sempre in piedi; ma il troppo stress e le forti preoccupazioni derivate dalla perdita del lavoro mi hanno originato 3 attacchi di panico nel novembre 2010; da allora per decisione del medico devo stare attento”. Intanto “continua la perseverante indifferenza del sindacoe del suo vicenei miei confronti. Loro non mi hanno mai aiutato e continuano a non aiutarmi sapendo della crisi e crollo della Soc.Tributi Italia e del termine della cassa integrazione 30 giugno 2012. Il sindaco D’anelli invece di segnalarmi all’azienda ha assunto altri ragazzi, come per dire che del cassintegrato Michele Panella non ne vogliono sapere nulla”.“Ora prego per il nuovo sindaco il 6-7 maggio 2012. Il Comune di Rodi andrà a votare, la mia speranza è ora rivolta al nuovo sindaco che dovrebbe avere il dovere istituzionale di aiutarmi: ho circa 50 anni e famiglia prossimo alla mobilita’. Lesindaco a Rodi sono ufficialmente tre,la lista, la lista; la lista; purtroppo D’anelli si candiderà come consigliere – dice Panella – confido comunque in Nicola Pinto; grazie a lui nel luglio 1990 divenni responsabile del tributi minori,prima con la soc.Mondelli Del Monte srl- Gestor spa- Tributi italia spa”.“Il 30 marzo 2012 si svolgerà l’udienza del processo penale a mio carico, dopo 4 rinvii, con accusa per oltraggio e diffamazione al sindaco D’Anelli solo per il fatto di rivolere il mio lavoro. Nonostante le cattiverie subite io continuerò nella mia protesta e continuo ad avere fede in Dio”. Good save Panella.g.defilippo@statoquotidiano.it