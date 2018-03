Vertenza ex Lsu-Appalti storici, tavolo riconvocato domani

Di:

Foggia – SI è concluso, nella tarda serata di ieri, l’incontro al Ministero del Lavoro per il. Nel corso dell’incontro i Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione hanno presentato il progetto con cui intendono definire le soluzioni occupazionali e di reddito dei lavoratori.

Nelle proposte avanzate è stato messo in evidenza quanto segue:

l’acquisto di nuovi servizi, quali piccole manutenzioni, con una disponibilità economica, specificatamente dedicata, aggiuntiva alle risorse già destinate ai servizi ordinari; ulteriori risorse economiche per la riqualificazione professionale e per ammortizzatori sociali, nonchè per l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori che maturano a breve i requisiti.

“Nella discussione intervenuta come OO. SS., sulla base di quanto è stato delineato, abbiamo ribadito la necessità di assicurare con continuità le tutele per l’occupazione ed il reddito di tutte le lavoratrici ed i lavoratori e dato altresì una serie di indicazioni sulle questioni poste al fine di poter successivamente esprimere un giudizio complessivo”, dice in una nota Gianni Palma, Segretario generale Filcams CGIL Foggia.

“I Ministeri ci consegneranno nella giornata odierna, 27.03.2014, un documento con l’ossatura ed il dettaglio delle declinazioni del piano proposto, di cui vi forniremo copia e possibilmente già prime valutazioni di merito. I Ministeri hanno riconvocato le parti per venerdì 28 pv, per proseguire nella discussione e verificare effettivamente la fattibilità del piano, apportando se necessario gli ulteriori correttivi.”

Redazione Stato@riproduzioneriservata