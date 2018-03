Controlli CC a Orta Nova, 6 arresti

Di:

Orta Nova. Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri a Orta Nova, con numerosi posti di controllo e perquisizioni, che nella settimana scorsa hanno portato all’arresto di sei persone.

Durante un posto di controllo effettuato in via Da Vinci i militari hanno proceduto alla perquisizione di tre giovani, classe ’96 e ’97, di Orta Nova. L’atteggiamento sospetto degli stessi ha portato i Carabinieri a fermarli. All’interno dell’abitacolo dell’auto i militari hanno trovato infatti un bilancino di precisione, bustine di plastica per il confezionamento, nonché 40 grammi di hashish già suddivisi in dosi, confezionate con carta argentata, e 40 grammi di marijuana. Particolare su cui sono in corso ulteriori indagini è che addosso ai tre sono state trovate anche 5 banconote false da 20 Euro. I tre sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari e, dopo la convalida dell’arresto, liberati.

La seconda operazione è stata svolta dai militari mediante un servizio di osservazione di un garage di Via Mariti di Via Fani, dove era stato segnalato un andirivieni sospetto. L’attività di osservazione ha portato i suoi risultati: i Carabinieri, infatti, vi hanno sorpreso STELLA Alessandro, classe ’96, con 40 grammi di marijuana e 10 di hashish. Lo Stella, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Due gli arresti per tentato furto aggravato. I Carabinieri hanno sospreso, di notte, due giovani, Locurcio Lorenzo, classe ’96, e Chakir Samer, classe ’90, che, dopo aver scavalcato la recinzione di un’azienda sita sulla SS 16 nelle campagne di Carapelle, avevano forzato l’ingresso di un container adibito a ufficio, e sono stati sorpresi mentre stavano asportando un pc e una fotocopiatrice. Inutile il tentativo di fuga. Anche per questi il giudice ha disposto la misura degli arresti domiciliari. Dopo la convalida il CHAKIR è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre il Locurcio, incensurato, è stato liberato.