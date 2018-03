FACEBOOK (ST)

Di:



Foggia. Il consiglio provinciale delle Acli di Foggia riunitosi il 27 marzo 2018 elegge all’unanimità Valentina Scala come nuovo presidente provinciale. La decisione assunta a seguito della morte improvvisa del compianto Fabio Carbone si pone in continuità con il lavoro promosso negli scorsi anni dalla presidenza uscente. “E’ per me un onore oltre che un forte richiamo a una straordinaria responsabilità, ricoprire il ruolo di presidente provinciale delle Acli di Capitanata”, dichiara il neo presidente Valentina Scala. “La trama intessuta dal presidente Carbone è una traccia robusta sulla quale intendo continuare ad impegnare l’associazione”. Centralità della formazione, attenzione alle politiche del lavoro e di welfare, presenza nelle reti saranno le priorità di programma della squadra di presidenza confermata e composta dal vice presidente Michele Altobella e dai segretari Franco Tella, Saverio Paparesta, Michele Onesto, Alcide Di Pumpo, Angelo Bonfitto, Domenica Pipoli, Biagio Piemontese, Rita Amatore, Giuseppe Marrone, Ugo Palmieri, Tiziano Errichiello e Antonio Russo. In questo momento storico, così complesso e caratterizzato da una crisi profonda di legittimità della politica e di fiducia nel futuro, le Acli raccolgono la sfida di farsi portatrici di nuove prospettive volte a promuovere la democrazia partecipativa e un welfare delle responsabilità. Acli provinciali di Foggia: Valentina Scala nuovo presidente ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.