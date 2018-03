Operatori Polizia stradale (archivio, siulprm)

(ANSA) – BOLOGNA, 27 MAR – Un uomo di 50 anni, addetto a un cantiere autostradale, è stato investito e ucciso da un mezzo il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto verso le 22.30 sulla carreggiata sud della A14, nei pressi di San Lazzaro di Savena. La vittima era originario di San Severo (Foggia). Nel cantiere c’erano alcuni colleghi dell’operaio che però erano ad alcuni metri di distanza e non hanno assistito all’investimento, né visto il tipo di mezzo che si è allontanato. L’uomo stava sistemando dei cartelli in corsia di sorpasso quando è stato colpito, presumibilmente alla testa, ed è morto sul colpo. Le indagini sono condotte dalla Polizia Stradale. (ANSA). Addetto cantiere di San Severo ucciso da auto pirata ultima modifica: da

