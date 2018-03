ANC Manfredonia: doni ai bambini del reparto di oncologia pediatrica a San Giovanni Rotondo

Di:

Manfredonia, 27 marzo 2018. ”Visitare il reparto di oncologia pediatrica ci fa riflettere sulla vita di tutti i giorni, e ci offre la possibilità per dare una dimensione più reale ai nostri problemi. Problemi che, a volte, ci sembrano enormi così come le nostre sofferenze che, in determinate circostanze, pensiamo di essere i soli a patire in modo particolarmente intenso”.

Lo dice il presidente dell’associazione nazionale dei Carabinieri di Manfredonia, Michele Trotta, a margine della visita odierna della citata associazione, con i propri rappresentanti delle sedi di Manfredonia, Aprilia e San Giovanni Rotondo, nel reparto di oncologia pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Nel corso della giornata si è svolta una discesa degli operatori del gruppo di speleologia della sezione Laziale e dell’associazione “Il Cuore” di Foggia. Presente l’Ispettore regionale e una rappresentanza ANC della città di San Pio. Collaborazione dell’associazione “La Pelandra” di Manfredonia.

A tutti gli ospiti ricoverati è stato donato uno zainetto con immagini di super pigiamini (Super Eroi del momento), un uovo di pasqua e un pelusche. Tutti i doni sono stati portati dal Gruppo S.A.F vestiti da (Spiderman e Batman).

Presenti tra l’altro stamani:

Dr. Domenico Crupi Direttore Generale C.S.S,

Dr. Raffaele Ciuffreda, Direttore Dipartimento Risorse Umane

Dr. Michele Giuliani Direttore Amm.vo C.S.S.

Capitano Andrea Miggiano Comandante Compagnia Carabinieri di Manfredonia

Lgt Paolo Narducci Com/te Stazione Carabinieri Manfredonia

Lgt Vincenzo Pugliese Com/te Stazione Carabinieri di San Giovanni Rotondo

Dott. Salvatore Costa Ispettore Regionale ANC Puglia

Ing. Pio Gandolfi Servizio di Prevenzione e Protezione CSS

Ing. Alberto Maiorana Servizio di Prevenzione e Protezione CSS

Dott. Marcello Ventura Direttore UBI/BANCA Manfredonia

Rappresentanti dell’ANC di ManfredonaiAntonio Gatta, Lazzaro Sante De Finis, Gaetano Calvio, Achille Infante, Antonio Di Bari

Rappresentanti dell’ANC di San G.R.(Michele Longo ed altri)

Gruppo di volontariato ANC di Manfredonia (C Cinquepalmi, T. Ciuffreda, G. D’Isita, M. Falcone, A.Fanelli, R. Meloro, M. Prencipe,R.Quitadamo, M. Rinaldi, V. Santoro, R. Tivieri,E. Vairo,A.Zammarano

Coordinatore Prov.le ANC M. Trotta

Dr.S. Ladogana Primario Oncologia Pediatrica,

Dr. A.Ciliberti Reparto Oncologia Pediatrica

D.ssa C. Ricciardi

Altri medici ed infermieri.

Hanno ravvivato la mattinata:

Il Gruppo S.A.F.(Speleo-Alpino-Fluviale) della Sezione A.N.C. di Aprilia(Roma)

L’Ass. Rebylandia(Ludoteca di Ortanova)

Ass. “Il Cuore” Clown terapia di Foggia

Associazione “LA PELANDRA” di Manfredonia.

fotogallery



“Bambini, fermi nel loro letto per le conseguenze della malattia, bambini che giocano nell’apposita sala del reparto, senza capelli, ciglia e sopracciglia per gli esiti della chemioterapia. Bambini che giocano e vomitano per gli effetti collaterali delle medicine. Bambini con il cappello per coprire la testa completamente pelata”, continua il presidente dell’Anc Michele Trotta.

“Certo, a volte traspare ,come è umano che sia, la loro tristezza per la situazione che l’intera famiglia vive. Però, contrariamente a quanto si potrebbe pensare , il clima intorno a questi bambini è gioviale, vivo, pieno di iniziative.I volontari, le mamme , i papà e anche i nonni che si danno da fare, giocando con i bimbi e inventando nuovi giochi. E poi, il loro impegno nella lotta , giorno dopo giorno, insieme all’equipe di medici, contro la malattia. E poi stupisce la grande speranza di guarigione che vive costantemente nei genitori, nei nonni , in tutta la famiglia dei bimbi malati. La nostra associazione ci mette l’amore nel dare alcuni momenti ai bambini/e ricoverati in alcuni reparti speciali”, conclude Trotta.

Redazione StatoQuotidiano.it