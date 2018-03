“Concorso Infermieri 118: a Foggia l’ASL riscopre il mansionario!”

Di:

Foggia, 27 marzo 2018. A Foggia viene indetto un Avviso Pubblico per la selezione mediante titoli ed esami di n. 40 Infermieri da inserire nell’ambito del sistema urgenza/emergenza ed è subito polemica. Si attendeva da anni l’emanazione del bando per l’assunzione di colleghi, con contratto CCNL AIOP/Case di Cura Cat. D, nell’Azienda dauna, ma lo stupore nel leggerlo ieri non appena emanato è stato tanto da far rischiare ai più un arresto cardiaco o un colpo apoplettico. Dopo 19 anni dal decesso è stato riportato in vita il Mansionario dell’Infermiere.

E si, nonostante l’abrogazione del Mansionario con la Legge 42/99, che rendeva gli Infermieri professionalmente autonomi e intellettualmente assestanti da tutte le altre figure professionali sanitarie, a Foggia non se ne sono accorti ed ecco il Bando che mette in ridicolo tutti gli Infermieri Italiani. Accade al SUD, in Puglia, in una delle province dove la presenza degli Infermieri è molto consistente. Accade in un’area geografica rappresentata da uno dei Collegi Provinciali Infermieristici (OPI) più numerosi dello Stivale Italico. Accade là dove gli Infermieri sono stanti oramai di essere trattati come professionisti inferiori.

Nessuna risposta da parte dell’Asl e di SanitàService

Dopo aver letto il bando l’Associazione AssoCare.it e il quotidiano sanitario www.assocarenews.it hanno tentato di rintracciare i vertici dell’Asl di Foggia e della Sanità Service, ente privato esterno che in realtà ha emanato il Bando. Nessuna risposta, ma si tenterà oggi con la forma scritta.

FONTE AssoCare.it