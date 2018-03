Degrado in molte strade di Manfredonia. Guardie Ambientali “Autorità competenti”

Di:

Manfredonia, 27 marzo 2018. L’unità mobile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia – coordinate dal responsabile Regionale Alessandro Manzella – , impegnate sul territorio per il controllo, la salvaguardia e la tutela ambientale, nella tarda mattinata, mentre transitavano in Via Giuseppe di Vagno precisamente all’altezza del civico 72, hanno notato un gruppo di persone che parlavano animatamente cercando di attirare l’attenzione delle Guardie.

Dopo che le Guardie si erano fermate, i residenti facevano notare la strada piena di sporcizia e anche un ratto morto sbucato da qualche tombino e fortunatamente soppresso. Il responsabile delle Guardie si è subito attivato avvisando il comando della Polizia Locale della situazione di degrado sia ambientale che igienico-sanitaria per via del ratto morto (trasmettitore di malattie infettive). Dopo circa un’ora rimasti sul posto è stato nuovamente chiamato il Comando di Polizia Locale che riferiva a sua volta che l’azienda ASE era stata avvisata e che sarebbero intervenuti, le Guardie hanno deciso di contattare anche loro direttamente l’ASE ma, per

circa 20 minuti hanno ascoltato solo musichetta… La volante si è dovuta spostare verso le 12.30 circa per motivi di servizio e non è stato possibile accertarsi che almeno il Ratto veniva rimosso.

(A cura del resp. Alessandro Manzella, Manfredonia 27 marzo 2018)