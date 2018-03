Foggia. Si ripete la pregiudiziale: 18 contro il sindaco e la maggioranza

Di:

Foggia. Ieri protagonista della pregiudiziale su Amiu Giuseppe Mainiero (Fdi), oggi il consigliere capogruppo del Pd Augusto Marasco. Ieri come oggi la maggioranza è stata battuta da 18 consiglieri, trasversali, che votano la pregiudiziale di Marasco sulle aliquote della Iuc, contestando in toto la delibera. Il senso è: “Se non è stata approvata ieri, perché, senza che siano state apportate modifiche, dovrebbe essere votata oggi?”.

Il sindaco ne prende atto, si torna con i tavoli politici domani mattina per vedere se esiste ancora un percorso verso la ricomposizione. In particolare è molto atteso l’incontro con Fdi e con la Lega per verificare se esistono le condizioni per andare avanti con questa consiliatura.

Redazione StatoQuotidiano.it