Foggia, 27 marzo 2018. Sparatoria a Foggia in via Vittime Civili. I fatti sono avvenuti verso le ore 8.30. Due persone si sarebbero affrontate sparandosi alcuni colpi di pistola. Non risultano feriti. Indagini in corso della Polizia. fotogallery enzo maizzi



