Forza Italia “Spegnere e riavviare. Manfredonia sei pronta?”

Di:

Manfredonia, 27 marzo 2018. ”Potremmo riassumere l’attuale stato di salute della nostra amministrazione comunale con questa sequenza operativa utilizzata spesso per gli apparecchi tecnologici.

Più e più volte, sin dalle prime riunioni del Consiglio Comunale della legislatura iniziata nel 2015, il gruppo consiliare di Forza Italia – ravvisando gravi problemi tanto nella gestione economica, quanto in quella amministrativa – si è dichiarato disponibile a lavorare per il bene della collettività.

I nostri appelli sono andati a vuoto a causa di una ex-maggioranza abbarbicata sulle proprie posizioni e, da sempre, malata di autoreferenzialità.

Basta. Avete fallito.

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Comunale, il Capigruppo Cristiano Romani ha comunicato che FI sarà capifila nella raccolta di adesioni per proporre mozione di sfiducia e “Spegnere” questa pagina nera della nostra città.

Successivamente, con l’intervento del vice-Capogruppo Leonardo Taronna, è stata avanzata una proposta di aggregazione a tutte le forze politiche che con responsabilità vogliano porre in essere una forza di governo (e non di protesta fine a se stessa!) per “riavviare” la nostra Manfredonia.

Lo strumento indispensabile è un ‘Patto per il futuro’ che veda la buona Politica al servizio della collettività: al fine di tutelare e mitigare le esigenze di tutte le categorie di cittadini sipontini, e di scongiurare il prossimo insediamento di un Commissario prefettizio (ricordate cosa hanno prodotto i ‘governi tecnici?).

Il gruppo Consiliare di Forza Italia sta già lavorando come polo aggregatore per una valida alternativa per l’amministrazione cittadina. Manfredonia sei pronta?