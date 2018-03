INCONTRO NELLE SCUOLE A LESINA

Di:



Lesina. Ieri, 26 marzo, il Dott. Claudio Spadaro, Vice Questore Aggiunto Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo, ha svolto un duplice incontro presso l’Istituto Comprensivo Statale “Via Napoli” a Lesina e presso la Scuola Media “Ugo Foscolo” a Poggio Imperiale. L’esposizione coinvolgente del Dirigente della Polizia di Stato ha riguardato il delicatissimo tema del bullismo, anche tramite l’utilizzo dei social network e a mezzo internet. Il piccolo pubblico, rimasto affascinato dalla divisa, ha potuto altresì approfondire il tema attraverso il materiale proiettato. Continua l’impegno della Polizia di Stato nella sensibilizzazione delle fasce più piccole e più esposte ai delicatissimi temi che ormai coinvolgono la vita dei più giovani. Lesina. La Polizia incontra le scuole ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.