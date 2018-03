Manfredonia. Trasporto trattamento e smaltimento da differenziata: impegnati 900mila euro

Di:

Manfredonia, 27 marzo 2018. ”Impegno maggiori oneri servizio di trasporto/trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da R.D.”: con recente atto del Comune di Manfredonia è stata impegnata la somma complessiva di € 900.000,00.

L’atto

Come riportato nell’atto, con contratto di servizio sottoscritto il 29.12.2006 è stato prorogato, alle stesse modalità e condizioni previste nel contratto del 31.12.2002, l’affidamento dei servizi di igiene urbana e collaterali all’ASE S.p.A. (municipalizzata dell’Ente) fino al 31.12.2016.

Lo stesso contratto è stato poi prorogato fino al 31.12.2017, da D.G.C. n. del e D.D. n. 749 del 23.06.2017.

In seguito, il Consiglio comunale (D.C.C. n. 10 del 13.03.17) ha previsto per la spesa impegnata nel Bilancio di previsione e relativo PEG di € 8.250.000,00 la distinzione tra somme destinate al servizio svolto da ASE in € 7.049.900,00 e somme destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti in € 1.200.100,00.

Ancora. Con delibera del 31.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 2017 e la Giunta Comunale successivamente con deliberazione n. 60 del 06.04.2017 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il corrente esercizio finanziario.

Si ricorda come con determinazione n. 233 del 23.02.2017 il Comune aveva provveduto ad assumere l’impegno di €. 4.125.000,00 del bilancio provvisorio 2017 per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento dei rifiuti per l’anno 2017. Inoltre, con determinazione dirigenziale n. 701 del 14.06.2017 si è portato in decremento dell’impegno dal capitolo 4760 al nuovo capitolo 4772 la somma residua di € 600.000,06, per sei mesi, in quanto nel nuovo Piano esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.60/2017, è stato istituito tale nuovo capitolo per il solo trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Ora, a seguito di monitoraggio effettuato dal servizio “Gestione Rifiuti” sui dati forniti da ASE spa è stato comunicato all’Amministrazione, la necessità di

integrare di € 900.000,00 le somme per il trattamento/smaltimento dei rifiuti evidenziando che lo scostamento dei valori dei costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti nel corso del 2017 rispetto a quello preventivato nel PEF era dovuto, tra le altre cause a:

– mancata attuazione delle previsioni di PEF in ordine al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (il 65% è stato raggiunto ad ottobre, rispetto alle previsioni di raggiungimento a gennaio);

– impossibilità a conferire i rifiuti urbani indifferenziati residuali dalla raccolta differenziata direttamente a valorizzazione energetica per effetto della intervenuta Deliberazione di Giunta regionale n. 1644/2017.

– con delibera di Giunta comunale n. 195 del 30.11.2017 è stato deliberato di approvare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

– con delibera di Giunta comunale n. 196 del 30.11.2017 è stato deliberato di apportare variazioni agli stanziamenti di competenza di Spesa- Esercizio 2017, per quanto di interesse, in aumento di € 900.000,00 sul cap. 4772 “Trattamento smaltimento rifiuti” dell’E.F. 2017.

