Sanremo. Max Gazzè presenta "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno" (FRAME VIDEO)

Di:



(ANSA) – VIESTE (FOGGIA), 27 MAR – Max Gazzè è cittadino onorario di Vieste. Lo ha deciso il Consiglio comunale che ha votato all’unanimità la proposta del sindaco, Giuseppe Nobiletti. Il più alto riconoscimento cittadino è stato concesso al cantautore romano “per aver saputo efficacemente diffondere ‘La leggenda di Cristalda e Pizzomunno’ in ambito nazionale ed internazionale” durante l’ultimo Festival di Sanremo. “Va dato grande merito a Max Gazzè, e agli autori del brano – è riportato nella delibera – per l’opportunità offerta alla nostra cittadina, la cui leggenda principe, quella di Cristalda e Pizzomunno, proprio grazie alla canzone di Gazzè, è ormai divenuta patrimonio culturale dell’intera nazione ed è oggetto di studio nelle scuole italiane”. La consegna del titolo si dovrebbe tenere a fine aprile nel castello di Vieste quando saranno resi noti i dettagli del concerto che Max Gazzè terrà a fine luglio, sotto il faraglione di Pizzomunno. (ANSA) Max Gazzè cittadino onorario di Vieste ultima modifica: da

