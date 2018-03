Esterno Questura di Foggia (IMMAGINE D'ARCHIVIO, copyright Stato)

Foggia, 27 marzo 2018. Con l’accusa di partecipazione all’I.S.I.S./Daesh e apologia della stessa, aggravata dall’uso di mezzi informatici, un cittadino di origine egiziana, con la cittadinanza italiana, presidente dell’associazione culturale “Al Dawa” sita a Foggia è stato destinatario stamani di una misura della custodia cautelare in carcere. Si fa riferimento a una indagine finalizzata al contrasto del terrorismo internazionale coordinata dalla Procura Distrettuale di Bari, con intervento della DIGOS della Questura di Bari e di Foggia, in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Gli inquirenti hanno inoltre eseguito tre perquisizioni personali e domiciliari. Il GICO della Guardia di Finanza di Bari ha proceduto all’esecuzione del decreto di sequestro preventivo urgente della sede dell’associazione oltre ai conti correnti dell’arrestato. I particolari dell’operazione denominata “Bad teacher” saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11.15 di oggi presso gli Uffici della Procura Distrettuale. Redazione StatoQuotidiano.it Partecipazione e apologia Isis, arrestato presidente “Al Dawa” a Foggia ultima modifica: da

