Peschici, il candidato sindaco Giuseppe Falcone si presenta

Peschici, il candidato sindaco Avvocato Giuseppe Falcone si presenta

”Ringrazio coloro che hanno partecipato al mio pubblico comizio (oltre 300 persone), nonostante le gelide temperature. Ho presentato a grandi linee il programma elettorale della lista civica PESCHICI AI PESCHICIANI. Particolare attenzione è riposta nei giovani ed nelle donne, senza dimenticare, però, gli anziani, memoria storica di Peschici.

I punti principali del programma sono i seguenti: la sanità, con l’istituzione di un polo medico attrezzato ed all’avanguardia (con la presenza di un pronto soccorso, oggi non esistente, e di una farmacia comunale); la nettezza urbana, con la creazione di una società a capitale pubblico e privato per la gestione del servizio; gli anziani, con soggiorni climatici, creazione di una Casa della Salute e di un assessorato dedicato agli anziani, ai disabili ed ai disagiati; i disabili, con istituzione di una consulta; la Polizia Municipale, con nuove assunzioni, soprattutto nel periodo estivo, e piano del traffico; i parcheggi, con un multipiano destinato ad eliminare i problemi del traffico cittadino e della capienza dei numerosi veicoli presenti in Peschici nel periodo estivo; l’eliminazione degli sprechi; la sistemazione del porto esistente, con illuminazione e pavimentazione del braccio; il recupero e la valorizzazione delle strutture comunali; il volontariato, con contributi alle varie associazioni presenti sul territorio e la creazione della tessera del volontario e della casa delle associazioni; il turismo, con destagionalizzazione, potenziamento dell’ufficio turistico e sgravi fiscali ed agevolazioni per le attività che apriranno in bassa stagione; spettacolo, con grossi eventi, soprattutto in bassa stagione; scuola, con istituzione del liceo linguistico, di corsi di inglese e di tedesco, riscoperta delle culture, tradizioni e lingua locali e potenziamento del servizio scuolabus; trasporto pubblico, con istituzione di una circolare funzionante anche nel periodo invernale e di navette di collegamento con il centro extraurbano; nuova 167, privilegiando le giovani coppie, l’anzianità di residenza, famiglie numerose e svantaggiate o con disabili, e anziani; sport, con creazione di un palazzetto dello sport, di un campo di calcetto all’interno del paese e ampliamento del centro sportivo comunale; costruzione di un anfiteatro; tutela dei disabili, dei deboli e dei disagiati; festa di Sant’Elia, anche all’estero; regolamentazione delle spiagge; abbazia di Calena;

tributi locali, con agevolazioni e sgravi per i giovani in procinto di creare una nuova attività ed aiuti ai bisognosi, e realizzazione dell’equità fiscale (devono pagare tutti e di meno); costruzione di una pescheria comunale, oggi inesistente; regolamentazione dei suoli pubblici; cultura, con riapertura della biblioteca comunale e del Grottone di Manaccora; ottimizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali in relazione alle esigenze dei cittadini e regolamentazione degli orari di ricevimento del Sindaco, oggi inesistenti; titolo di Città di Peschici; creazione di un consultorio familiare; istituzione dell’Assessorato alla Programmazione e al Bilancio, oggi inesistente, con suo affidamento a figura professionale qualificata; affidamento ad una donna dell’Assessorato ai servizi sociali; i giovani, con richiamo delle intelligenze peschiciane, attiva partecipazione alla vita pubblica, creazione della consulta giovanile, di un centro culturale-ricreativo e dell’Assessorato alla Gioventù, da assegnare ad un giovane; adeguata partecipazione alla vita pubblica delle donne; i bambini, con creazione di aree di gioco e di parchi pubblici; eliminazione, totale o quasi totale, della disoccupazione, soprattutto giovanile; valorizzazione del centro storico; partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, con creazione della figura del difensore civico ed utilizzo dei referendum; manutenzione delle strade;

Ufficio del Giudice di Pace a Peschici; pesca, caccia e agricoltura, con valorizzazione dei prodotti locali, anche all’estero; creazione di un asilo nido e di una ludoteca; verde pubblico; arredo urbano; collaborazione con le parrocchie; attribuzione di € 1.000,00 per ogni nuova nascita; creazione di percorsi naturalistici; energia; sistemazione dei belvederi; sistemazione dei bagni pubblici (da istituire anche al centro storico); creazione dello staff del Sindaco; finanza agevolata; commercio, con obbligo di apertura degli esercizi commerciali a partire dall’1 aprile; creazione di un giornale comunale; istituzione di un ufficio comunale volto ad intercettare i finanziamenti; cimitero; regolamentazione del commercio ambulante; gemellaggi; regolarizzazione dell’abusivismo esistente; eliporto, non solo per le emergenze sanitarie, ma esteso al turismo. Sono aperto a nuove proposte costruttive dei Cittadini da inserire nel già ambizioso programma elettorale. Assicuro che, a differenza delle passate amministrazioni, il mio programma, che rappresenta una sorta di “carta d’identità” per Peschici, sarà attuato totalmente. Basta con le promesse non mantenute e con gli abbagli ai cittadini. Pur facendo parte politicamente del centro-destra, essendo segretario cittadino di Fratelli d’Italia, sono aperto anche alle forze politiche del centro-sinistra, essendo presenti a Peschici molti giovani di detta estrazione attivi politicamente e volenterosi. A tal proposito preannuncio di voler temporaneamente rimettere al coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia il mio mandato cittadino proprio per assicurare un ruolo di neutralità e di garante di tutti i Cittadini di Peschici, soprattutto giovani, estranei alle vecchie logiche clientelistiche e desiderosi di novità e di cambiamento. Sono l’unico in grado di riunire intorno alla mia persona tutte le forze politiche e sociali vogliose di reale, effettivo e concreto cambiamento. Ormai i due principali candidati Sindaci di Peschici, miei avversari alle amministrative, hanno già amministrato e conosciamo tutti i risultati dei loro mandati elettorali. Io non ho mai amministrato e giuro su me stesso che, in caso di mia elezione alla massima carica comunale, ripagherò ampiamente la fiducia che riporranno i Cittadini peschiciani, assicurando quel cambiamento troppo spesso promesso e mai attuato”.

Avv. Giuseppe FALCONE, candidato Sindaco di Peschici