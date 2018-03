Propaganda e indottrinamento a ISIS, arrestato 60enne a Foggia (F-V)

ph enzo maizzi - SEQUESTRI SEDE A FOGGIA

Di:



Foggia, 27 marzo 2018. Con l’accusa di partecipazione all’I.S.I.S./Daesh e apologia della stessa, aggravata dall’uso di mezzi informatici, un cittadino di origine egiziana, con la cittadinanza italiana, A.R., 60 anni, presidente dell’associazione culturale “Al Dawa” sita a Foggia, è stato destinatario stamani di una misura della custodia cautelare in carcere. L’indagine è della Polizia di Stato – Digos delle Questure di Bari e Foggia – in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. L’uomo è accusato dei reati di cui agli artt. 270 bis, 1^ e 2^ comma, e 414, 3^ e 4^ comma C.P.. L’indagato è il presidente dell’associazione culturale “AL DAWA” di Foggia, dove aveva trovato ospitalità il foreign fighter ceceno Bombataliev Eli, prima del suo arresto avvenuto il 5 luglio 2017, sempre ad opera della Digos della Questura di Bari, nell’ambito dell’operazione “Caucaso Connection”. video

Le indagini hanno consentito di ricostruire le navigazioni web a contenuto apologetico del soggetto nei social network, ambito in cui l’indagato fin dal 2015 ha esaltato le azioni violente dell’Isis. Inoltre, è stata ampiamente documentata la disponibilità di copioso materiale di propaganda proveniente dagli organismi ufficiali di informazione dell’Isis, comprovante la sua adesione al gruppo terroristico, come ad esempio video degli appelli di Al-Baghdadi ed alcuni filmati contenti immagini di bambini, arruolati dall’Isis, mentre compiono azioni violente. Le investigazioni della Digos hanno evidenziato anche l’azione di indottrinamento da parte di A.R nei confronti di giovanissimi di seconda generazione, finalizzata a suscitare la loro adesione all’ISIS, che lo stesso teneva all’interno dell’associazione. Quanto emerso, unitamente agli accertamenti finanziari condotti dal GICO della Guardia di Finanza di Bari che hanno portato alla luce una sproporzione tra le fonti di reddito lecite e le entrate effettive dell’arrestato, hanno indotto il PM titolare delle indagini a procedere al sequestro preventivo dei conti correnti e della sede della “AL DAWA”, ai sensi dell’art. 321, 1^ e 2^ comma C.P.P. Nell’ambito dell’operazione denominata “ Bad Teacher” sono stati inoltre sottoposti a perquisizione personale e domiciliare delegata dall’A.G altri 3 soggetti risultati tra i contatti di A.R. fotogallery enzo maizzi



Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata Propaganda e indottrinamento a ISIS, arrestato 60enne a Foggia (F-V) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.