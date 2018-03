Strada Frattarolo/Candelaro, presidenti Arci Caccia chiedono incontro al Parco

Di:

”Arci Caccia Puglia ,con il presidente regionale avv. Giuseppe De Bartolomeo e il presidente di Manfredonia Luigi Le Noci, chiede un incontro al Parco nazionale del Gargano dopo le tante richieste fatte e mai prese in considerazione sulla strada Frattarolo/Candelaro dove non è consentito attraversare con le armi perché qualcuno pensava che bloccando quel tratto si evitava che bracconavano all’interno dell’ex-daunia Risi. Basta un permesso nel periodo venatorio come per le altre strade del parco del Gargano”.