Manfredonia, 27 marzo 2019. “Città Protagonista”, dopo l’importante atto approvato nei giorni scorsi, ovvero il piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Manfredonia, torna a ribadire alcuni fondamentali convincimenti per l’immediato futuro dell’esperienza amministrativa guidata dal Sindaco Riccardi. L’approvazione del piano pluriennale, strumento di programmazione amministrativa che ha scacciato l’idea rovinosa del dissesto finanziario, è stata intesa dal nostro gruppo come l’ulteriore atto di responsabilità nei confronti della comunità. Non con poche perplessità, infatti, abbiamo deciso di sostenere convintamente questo strumento per non far ricadere l’imponenza delle ristrettive del dissesto solo sui servizi e sulla vita della città di Manfredonia.

Dopo questo importante atto, che ci ha visti in prima linea senza la paura di affrontare le tematiche in aula consiliare e senza fini diversi, chiediamo all’amministrazione di mantenere gli impegni presi per il bene della collettività e lavorare con coerenza e trasparenza per evitare ulteriori e insostenibili sacrifici per la città, che porterebbero “Città Protagonista” a dissociarsi da tale scelte, collocandosi al di fuori dal perimetro della maggioranza consiliare. Aver oltrepassato il pericolo del dissesto non significa che il Comune sia in un porto sicuro: bisogna operare intelligentemente per apportare tagli senza aumentare le imposte ai nuclei famigliari. E’ questo l’unico compito possibile della maggioranza che “Città Protagonista” immagina per ora e fino agli ultimi giorni di mandato”.

*Associazione “Città Protagonista” – Manfredonia. *