De-finanziato il progetto “Treno tram” Manfredonia Foggia, interrogazione Gatta

Foggia, 27 marzo 2019.“L’auspicio è che si tratti solo di un’ipotesi giornalistica perché, se fosse vero, sarebbe un ulteriore tassello da aggiungere al puzzle delle opere incompiute ma essenziali per lo sviluppo della Capitanata: sul progetto “Treno-Tram”, che avrebbe dovuto collegare Manfredonia-Foggia-Lucera, pare che stia cadendo la solita “tegola” del de-finanziamento. Una scelta che –si legge sulla stampa- sarebbe della Giunta regionale e il Ministero ai Trasporti sarebbe d’accordo perché il progetto risulterebbe troppo costoso.

Secondo Rfi, i 50 milioni disponibili per l’opera sarebbero sufficienti solo per realizzare l’infrastruttura ma “non al finanziamento dei treni ibridi… I rotabili e gli annessi studi della progettazione, infatti, comporterebbero un ulteriore costo di 22 milioni di euro”. Le risorse provengono dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020, che assegnava alla Capitanata 636 milioni per la realizzazione di varie infrastrutture per la logistica e la viabilità. Tra queste, appunto, avrebbe dovuto essere ricompreso il “Treno-Tram”.

La notizia del de-finanziamento troverebbe ulteriore conferma nella vendita dell’intero fabbricato della Stazione di via Aldo Moro di Manfredonia da parte di Rfi: come mai ha disposto la vendita, se quella stazione era ricompresa nel progetto in questione? Sarebbe l’ennesimo schiaffo alla nostra comunità ed è per questo che ho depositato un’interrogazione consiliare diretta al presidente Emiliano e agli assessori allo Sviluppo Economico ed ai Trasporti: vogliamo avere contezza delle scelte, delle ragioni eventualmente sottese e di chi ne è responsabile”.