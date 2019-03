Foggia. IUC 2019: convocazione Consiglio comunale

Di:

Foggia. Il Consiglio comunale è convocato in via d’urgenza nell’aula consiliare sita in Palazzo di Città in seduta di prima convocazione per venerdì 29 Marzo 2019 alle ore 10:00 e, in caso di seduta deserta, in seduta di seconda convocazione per sabato 30 Marzo 2019 alle ore 16:00 per la trattazione degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Imposta Unica Comunale (IUC) 2019: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU e TASI, del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e delle Tariffe TARI 2019.

Redazione StatoQuotidiano.it