Foggia. Maltrattamenti lesioni e rapina: arrestato 44enne

Foggia. Nel pomeriggio del 23 marzo 2019, agenti della Polizia di Stato appartenenti alla locale Squadra Mobile “ Gruppo Falchi” hanno tratto in arresto il pregiudicato Ruggiero Luigi, foggiano, classe 1975, per i reati di maltrattamenti, lesioni aggravate commessi in Francavilla Fontana il 01.09.2012 e rapina commesso in Foggia il 20.08.2013.

Gli Agenti hanno rintracciato il Ruggiero Luigi nei confronti del quale gravava un provvedimento giudiziario di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso in data 20.03.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per espiazione di una pena residua complessiva di anni 4 mesi 5 giorni 25 di reclusione ed euro 400,00 di multa.

L’uomo è stato condotto nel carcere di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica competente.

Redazione StatoQuotidiano.it