Con l’inizio della primavera, tornano gli appuntamenti con la community di IgersFoggia: #ILOVEHERdonia, alla scoperta degli scavi archeologici di Herdonia.

Servizio a cura di Alessia Musella [@alessiamusella, @igersfoggia]

Il prossimo 31 Marzo la community di IgersFoggia si riunisce per il primo Archeomeet dell’anno, sarà una passeggiata che condurrà indietro nel tempo alla scoperta di uno dei siti archeologici più importanti del sud Italia: gli scavi di Herdonia.

La giornata sarà suddivisa in tre momenti differenti in cui, i partecipanti, appassionati di mobile photography e curiosi di scoprire la propria terra, condivideranno tramite i loro social la bellezza della poco conosciuta provincia di Foggia ma che custodisce testimonianze e tesori antichissimi.

Si inizierà dal Museo Archeologico di Ordona, per capire la straordinaria storia dell’insediamento urbano di Herdonia, dai villaggi Dauni al loro definitivo abbandono, attraverso le fasi della città romana e la sua trasformazione nel Medioevo. Proseguiremo con gli scavi archeologici di Herdonia, un’antica città romana risalente già al 212 a.C. È uno degli esempi più sorprendenti di archeologia dell’Italia meridionale ed è qui che hanno avuto luogo importanti battaglie tra romani e cartaginesi di Annibale.

Infine, per chi lo desidera, raggiungeremo l’agriturismo Kyathos per un aperitivo social(e), a base di prodotti e bevande locali, in cui conoscerci meglio e godere delle prime giornate primaverili.

L’appuntamento è domenica 31 marzo ore 10:00 presso il Museo Archeologico di Ordona. La partecipazione alle visite è gratuita, l’aperitivo invece ha un costo di €12. È necessario essere automuniti per spostarsi durante la giornata, abbigliamento comodo e, ovviamente, smartphone alla mano. Iscrizione su > https://bit.ly/2JLbF6b

Gli hashtag da utilizzare saranno

#ILOVEHERdonia #igersfoggia #tagamo #igerspuglia

