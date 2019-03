ilsilenziononfapernoi: tante le adesioni alla marcia antimafia a Monte Sant’Angelo

Di:

Monte Sant’Angelo, 27 marzo 2019. Sono tante le associazioni,organizzazioni, istituzioni che stanno aderendo alla marcia antimafia inprogramma per giovedì 28 marzo a Monte Sant’Angelo. Hanno già aderito Libera, AvvisoPubblico, l’Anci Puglia, tra le altre. L’Arcivescovo Mons. Padre Franco Mosconepresiederà il corteo che partirà alle ore 19 da Piazza Giovanni Paolo II perarrivare fino a Piazza Beneficenza. L’evento: https://www.facebook.com/events/1051322968393699/

“Il silenzio non fa per noi. Così Famiglia Cristiana intitolaval’articolo dedicato alla marcia dello scorso 16 marzo a Casal di Principe. Èquesto il titolo che vogliamo dare alla giornata del 28 marzo – spiegano gliorganizzatori – Le minacce giunte al nostro Sindaco e all’Assessore Rignanesehanno colpito, in realtà, tutta la nostra comunità, nessuno escluso. È, dunque,tutti insieme che dobbiamo dire, ancora una volta e sempre più forte, “BASTA!”.Oggi siamo chiamati ad essere segno di contraddizione, come ricorda Don Ciotti.Sia nostra la speranza presente nelle parole di Don Peppe Diana: “Non c’èbisogno di essere eroi, basterebbe ritrovare il coraggio di aver paura, ilcoraggio di fare delle scelte, di denunciare”. Tutti insieme troveremoquesto coraggio e ci assumeremo la responsabilità di una scelta: stare dallaparte della legalità! L’invito delle associazioni aderenti al Tavolo permanentesulla legalità è quello di dedicare il 28 marzo alla legalità ed è rivolto allescuole, alle parrocchie, alle agenzie educative e culturali, a ognuno. Ènecessario informarsi e formarsi, educare e allenarsi alla legalità perché nonresti semplice parola astratta, ma si faccia concretezza e diventi per noistile di vita. Giovedì 28 marzo, quindi, ci vedrà tutti in piazza a gridare,ancora una volta, che il silenzio non fa per noi”.

Le adesioni al 27 marzo:

Sitizzo Equestre, Pro Loco, Azione Cattolica Diocesi Manfredonia-Vieste-SanGiovanni Rotondo, Movimento Studentesco Azione Cattolica, Montanari DOC, AsdApricena in corsa, ASD Podistica Santo Stefano di Cerignola, Veloclub Runnersdi Carpino, ASD Running club di Torremaggiore, ASD Running Foggia, coop. Soc. l’Ancora,Rhymers club, C’era una volta, Agesci, Atletica Trinitapoli, Monte Sant’AngeloFrancigena, Tarantula Garganica, Acli Monte Sant’Angelo, Libera Foggia, SudFolk, Laboratorio Musikè, Forza Italia – sez. Monte Sant’Angelo, Associazione “Nelsilenzio dei passi”, Progetto Policoro Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo,Link Foggia, Legambiente Monte Sant’Angelo, Italia Nostra, Insieme Per, Gruppopodistico Monte Sant’Angelo, Ugr27, Accademia calcio Monte Sant’Angelo, Amicidella musica, Gruppo Amici della Montagna, Non solo pane Forno Taronna, Cgil MonteSant’Angelo, Presidio lavoratori ex Sangalli Vetro, Il sorriso di Claudioonlus, Anci Puglia, Caritas parrocchiale Santa Maria del Carmine, ConfederazioneItaliana Agricoltori di Capitanata, Giovani democratici di Capitanata, Giovani Democraticidella Puglia, Fondazione Falcone, Agesci zona Daunia, Avviso Pubblico, Partito DemocraticoMonte Sant’Angelo, A.s.d. Nuovo basket Monte Sant’Angelo, “Unione degliavvocati” di Manfredonia, L’isola dei bambini Progetto Madagascar Onlus, Movimentopolitico “Verso il futuro”, Federazione Verdi Capitanata, MonteAttiva, ComitatoFesta Patronale San Michele Arcangelo, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”.

Si può aderire all’iniziativacomunicando l’adesione all’indirizzo ilsilenziononfapernoi@gmail.com