Joy Music Project, sold out la prima di Life a Foggia

Foggia, 27 marzo 2019. La prima di Life è già sold out. Lo spettacolo del Joy Music Project in programma venerdì 29 marzo al Teatro del Fuoco di Foggia (ingresso ore 20.30, sipario ore 21) ha fatto registrare il tutto esaurito ormai da giorni, con largo anticipo. Sono andati a ruba gli inviti per la produzione inedita e originale del gruppo musicale composto da coro e band, lanciato tre anni fa dall’Associazione di Promozione Sociale Arte Fa Re. Continuano ad arrivare prenotazioni da tutta Puglia, ma la formazione, che sin dai suoi esordi ha riscontrato un grande successo di pubblico, ha riempito il teatro da quattrocento posti di vico Cutino.

Il format non deluderà le aspettative: quindici cantattori interpreteranno brani editi e inediti corali e per solisti, curati e personalizzati dagli arrangiamenti del Maestro Antonio Torella, in tournée in tutta Italia con il musical “We will rock you”. La regia è affidata a Michele Savoia, attore di Fasano anche lui impegnato in un’altra tournée con il musical “Kinky Boots” di Cyndi Lauper nel ruolo di uno dei protagonisti. L’orchestrazione è curata da Stefano Capasso. Alla direzione artistica ci sono Ylenia Albanese e Valentina Delle Fave, fondatrici del gruppo.

Non si tratta di un musical, ma di una formula innovativa, completamente live, con le musiche suonate dal vivo. “Life” è la storia delicata dell’amore di una mamma e di un ragazzo che si affaccia alla vita e affronta i conflitti tipici della sua età ma imboccherà la cattiva strada a causa di frequentazioni sbagliate.

Il cast è tutto foggiano e composto da Ylenia Albanese, Clelia Altieri, Sandra De Vito (Soprani); Annalisa Berardi, Daniela Mainiero, Barbara Santeusanio (Mezzo soprani); Anna Laura Pagliara, Maria Pina Russo, Federica Saurino, Consiglia Tricarico, Lena Virgilio (Contralti); Luca Delli Carri, Antonio Pio Ruggiero, Cristiano Russo (Tenori), Carlo Giuseppe Monaco (Basso), con la partecipazione del piccolo Fabio Maffei. L’ensemble di voci sarà accompagnato da Valentina Delle Fave al piano, Luigi Pagliara alla chitarra, Torindo Colangione al basso e Antonio Cicoria alla batteria. La formazione si avvale di un tecnico audio di comprovata esperienza, Marco Maffei, e alle luci c’è Luigi Sassanelli.

L’evento è sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese e promosso dall’Aps Arte Fa Re.

Arte Fa Re è un’associazione di promozione sociale culturale che si occupa di arte in tutte le sue forme (musica, teatro, disegno, pittura, ecc.) per bambini ed adulti. L’associazione è formata da un’equipe di professionisti, tutti provenienti da accademie. Da un workshop per coristi nel 2016 è nata la formazione musicale denominata Joy Music Project. Da quando ha mosso i primi passi, il gruppo si è concentrato particolarmente sui temi sociali, abbracciando i più disparati generi musicali, riuscendo ad incontrare così un po’ tutti i gusti del pubblico. La gioia di esprimere attraverso il canto la passione per la musica ispira il nome del progetto ed è la filosofia del gruppo.