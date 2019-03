V° circolo Maiorano: raccontare l’autismo con la filosofia

Di:

Il 2 aprile avrà luogo la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007. In tutto il mondo si registreranno eventi di solidarietà a sostegno delle persone con autismo, ma non solo. Tale ricorrenza rappresenta soprattutto un’occasione per gettare una luce su questa condizione , sensibilizzare e rendere consapevoli gli altri sul come approcciarsi a persone affette da autismo, ed è quello che faranno i bambini della classe II C della scuola elementare San Lorenzo Maiorano.

“Esci dalla caverna. Conosci per amare!” : questo è il nome del convegno che avrà luogo alle 16.30 presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo “Don Milani 1+ Maiorano”. Un dialogo attorno la ricerca filosofica sulla consapevolezza dell’autismo che, come suggerisce il titolo, parte proprio dal mito platonico della caverna, il racconto che trasforma le ombre in identità ontologiche e descrive la percezione dell’uomo della sua realtà.

Tutto è partito dall’esperienza personale e professionale dell’insegnante di sostegno Trotta Maria Luisa con E., alunno di otto anni a cui è stata diagnosticata la sindrome dello spettro autistico, dall’anno scorso inserito nella classe II C dell’Istituto Maiorano e seguito dall’insegnante nel suo percorso di analisi comportamentale.

«Come scuola siamo all’avanguardia nel processo di inclusione di bambini autistici. In due anni, dopo tutto il lavoro svolto, il bambino si può dire perfettamente incluso nella classe», spiega la docente, che racconta così la sua intuizione: «Ho seguito quest’anno un aggiornamento orientato verso la filosofia teoretica. Proprio studiando Platone ho messo a punto tale analogia tra il mito della caverna e ciò che accade ai bambini autistici. Loro sono una sorta di prigionieri, vivono in una caverna circondati da ombre. Noi ruotiamo attorno a loro, ma loro non ne hanno consapevolezza. Grazie ai miei rudimenti di analisi comportamentale che ho acquisito con l’aiuto di Genny Capizzello – dottoressa dell’associazione Ability Lab che l’anno scorso ha seguito il soggetto insieme alla docente – ho notato che il bambino, proprio come i prigionieri della caverna, man mano acquisisce consapevolezza della conoscenza e del mondo sociale che gli è accanto. E anche i bambini, con l’esempio dei docenti nel modo di rapportarsi a lui, hanno imparato a relazionarsi con lui permettendogli di acquisire abilità sociali molto importanti. Sanno gestire colui che ha delle caratteristiche speciali.»

I piccoli alunni interagiscono con lui non più come ombre e lui, col tempo, E. ha imparato anche a sorridere e guardare gli altri negli occhi. Una bella storia che vale la pena diffondere, soprattutto per contribuire ad abbattere i tabù e i pregiudizi che ruotano attorno l’autismo: «Purtroppo bisogna sfatare il mito per cui per l’autismo non c’è niente da fare», dice la dirigente Antonietta Maiello, «I più piccoli passi possono essere grandi conquiste per le vite di questi bambini, ciò che per noi è una banalità per loro invece può essere di grande impatto sul proprio percorso. Avere in mano delle consapevolezze è fondamentale.»

In occasione di questa giornata saranno proprio i compagni di E. a fare da relatori e moderatori in questo convegno, rappresentando il mito della caverna come metafora del loro percorso nell’approccio con un individuo affetto da spettro autistico. Spinti dalla curiosità, hanno imparato da vicino il modo con cui rapportarsi a lui, acquisendo anche la terminologia specifica. Una seconda parte del convegno, più tecnica, sarà rivolta alle famiglie e vedrà l’intervento del dottor Pasquale Conoscitore, pediatra e segretario provinciale FIMP FOGGIA, la dott.ssa Lorena Calandi, psicologa, psicoterapeuta ed analista del comportamento, dott.ssa Rachele Valente,avvocato e socio dell’associazione Ability Lab e Alfonso Morrone, segretario della Centauro ODV – attività assistite con gli animali.

Tutta la cittadinanza è invitata.