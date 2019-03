Nasce a Foggia il Presidio cittadino di Libera

Di:

Il 1 aprile alle ore 18, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, ci sarà un altro momento molto importante per l’associazione Libera sul territorio foggiano: dopo un percorso di impegno che ha visto il coinvolgimento di tante realtà e tante persone e che ha avuto come tappa decisiva la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” del 2018, si svolgerà l’assemblea di costituzione del Presidio Cittadino.

“E’ importante che la città abbia un gruppo stabile e attivo sulle tante tematiche che richiedono l’impegno di Libera e delle realtà che la compongono”, spiega Sasy Spinelli, referente provinciale di Libera Foggia, “Il patrimonio di reti e di entusiasmo generato dal percorso dello scorso 21 marzo va salvaguardato e valorizzato creando spazi di confronto e di condivisione”.

“Il presidio”, fanno sapere dal gruppo fondatore, “sarà intitolato a Nicola Ciuffreda, imprenditore edile ucciso nel 1990, per sottolineare che tutte le vittime innocenti delle mafie hanno la stessa dignità, anche se spesso sono oggetto di rimozione da parte dell’opinione pubblica, e a Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del Registro ucciso nel 1995, perché, con il suo impegno, ha tracciato un solco che il Presidio di Foggia ha deciso di percorrere fino in fondo, ereditando l’impegno partito dal Comitato Pro Francesco Marcone prima e dal gruppo di Libera poi”.

All’assemblea fondativa, in cui sarà firmato il patto di presidio ed eletto il primo referente,

parteciperanno don Luigi Ciotti e Daniela Marcone, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente di Libera. Accanto a loro saranno presenti altri familiari delle vittime foggiane delle mafie, primi fra tutti quelli a cui il presidio sarà intitolato.