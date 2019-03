Processo Panunzio, Viminale chiede risarcimento

Di:

Foggia. Sono 36 i foggiani e sanseveresi che dovranno risarcire lo Stato per il maxi-processo Panunzio, celebrato a Foggia negli anni ’90 e che per la prima volta sancì la mafiosità della criminalità foggiana. Ne dà notizia oggi La Gazzetta del Mezzogiorno. Dopo la sentenza del Tribunale civile di Bari, il Ministero degli Interni ha chiesto il versamento di un milione di euro, anche per evitare la prescrizione.