Riccardi, depuratore di Manfredonia: “Fatti non parole”

Manfredonia, 27 marzo 2019. Così scrive Angelo Riccardi sul suo profilo Facebook:

“Si susseguono freneticamente in questi giorni notizie allarmanti ed allarmistiche sul depuratore di Manfredonia. Secondo fonti ufficiose, già confermate, domani è stato organizzato persino un sopralluogo in loco da parte di un Consigliere Regionale insieme ai gestori dei lidi balneari sipontini.

Orbene, mi preme ricordare che della questione l’Amministrazione Comunale se ne è ampiamente occupata riuscendo ad ottenere lo scorso settembre dalla Regione Puglia un finanziamento dell’importo complessivo di 6.393.200,00 euro ad una manifestazione d’interesse per il “Progetto di riutilizzo delle acque reflue civili di depurazione di Manfredonia”.

Il progetto, che vede protagonisti il Comune di Manfredonia come beneficiario, l’AQP per la redazione della progettazione e il Consorzio di Bonifica della Capitanata in quanto gestore e proprietario della rete di distribuzione irrigua, andrà a stabilire interventi necessari per il depuratore di Manfredonia, restituendo così le acque affinate nel rispetto dei valori limite previsti dal DM 185/03, tutelando così la salute dei bagnanti e di conseguenza anche i gestori dei lidi sipontini.

Tale intervento consentirà, nella sostanza, di eliminare lo scarico a mare del depuratore cittadino ed il recupero di circa 4Mmc di acqua da destinare all’agricoltura.

Alla luce di quanto detto, il prossimo giovedì 4 aprile il Comune di Manfredonia nella persona del sottoscritto e del Dirigente Antonello Antonicelli, è stato convocato ad un tavolo tecnico in Regione dall’Assessore Gianni Giannini per fare il punto della situazione sui lavori posti in essere da AQP. Seguirà sopralluogo ISTITUZIONALE presso il depuratore.

Sui temi della tutela e valorizzazione delle risorse ambientali questa Amministrazione si sta battendo con determinazione per offrire nuove prospettive di sviluppo sostenibile e duraturo al territorio.

Come direbbe qualcuno, FATTI NON PAROLE.”