Carcere Foggia, servizio Le Iene “I cattivi siamo sempre noi, eh?”

Foggia. “Se oggi vi raccontassi la solita storiella della polizia penitenziaria cieca e violenta che malmena e maltratta poveri detenuti indifesi, quanti di voi farebbero fatica a capire quale trasmissione televisiva offre queste ricostruzioni?” Comincia così l’amaro commento di Annalisa Santacroce –– alla trasmissione televisiva delle Iene che narra la storia foggiana! “Signori e signori, la macchina del fango si è rimessa in moto!… ma quello è passato… non fa più audience! Oggi fa audience la parola di un detenuto che “assicura” di non aver preso parte alle devastazioni ma di essere stata vittima di massacri nei giorni a seguire. Ma se ad “assicurare” che la legalità non è mai stata violata è un uomo delle Istituzioni, bhè quell’assicurazione paradossalmente non vale niente! Meglio istillare dubbi, meglio dire che i detenuti hanno trovato il cancello aperto! non fa scena affermare che quel cancello lo hanno divelto con furia inaudita.

Ma chi c’era in quell’occasione a fronteggiare la rivolta? Chi c’era in quella occasione a respirare il fumo acre che esalava da spazi dati alle fiamme? CHI? Si farà chiarezza su quanto avvenuto prima e dopo! A fare chiarezza non solo la magistratura ma anche una task force composta dai massimi vertici del settore, fra cui il garante nazionale dei detenuti, a garanzia di tutti! Siamo i primi a voler vederci chiaro e non ci sogniamo minimamente di approntare difese d’ufficio su fatti che ancora devono essere acclarati! Ma alla nostra sobrietà, al nostro silenzio vorremmo facesse da doveroso contrappunto l’abbandono del sensazionalismo ad ogni livello!

Si abbia rispetto per la Polizia Penitenziaria che mai come in questo momento sta dando letteralmente la vita per lo Stato”!, conclude la Segreteria Generale Si.N.A.P.Pe.