Cera “La Regione Puglia rinvii il pagamento del bollo auto”

, 27 mar. – “Già altre Regioni lo hanno fatto e il decreto “Cura Italia” da la possibilità alle Regioni di agire direttamente eliminando al cittadino pugliese un ulteriore motivo di difficoltà sia economica che burocratica durante queste giornate di assoluta emergenza” lo dice in una nota il consigliere regionale dei popolari,

“Sarebbe utile far slittare il pagamento del bollo auto al 30 Giugno, senza l’applicazione di interessi e sanzioni e prorogare almeno i tributi in scadenza, spostando il termine con quelli statali del 31 maggio – conclude Cera – così come ho fatto per le altre proposte invierò una lettera al presidente Emiliano e ai Consiglieri Regionali affinché si adottino misure necessarie per alleggerire i cittadini pugliesi sotto tutti i punti di vista”.