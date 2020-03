Comunità cinese consegna oltre 2000 mascherine ai Riuniti di Foggia

Foggia, 27 marzo 2020. “Un grazie ai miei amici cinesi per aver donato delle mascherine. 2000 sono state consegnate agli OO.RR”. Lo scrive su facebook l’assessore ai lavori pubblici e all’edilizia scolasticamentre posta sia la comunità cinese che le ha acquistate, sia i medici della Direzione sanitaria cui sono state consegnate. “Abbiamo fatto con i miei amici cinesi centinaia di telefonate per farle arrivare in Italia e a Foggia- dice Morese- loro vivono qui da molti anni e gestiscono ristoranti e negozi vari, le mascherine che restano stiamo decidendo come distribuirle, credo alle Forze dell’ordine ed in base alla necessità di Foggia”.