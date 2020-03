Coronavirus, frati cappuccini: “Profezie apocalittiche attribuite a Padre Pio da verificare”

“In questo periodo di ansia e di preoccupazione dilaganti, sono state diffuse nuovamente alcuneattribuite a sanda, che sarebbero state rivelate ad alcuni sedicenti figli spirituali quando il santo era in vita o, successivamente, durante presunte visioni. Per rispetto alla verità, i frati minori cappuccini della provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio dichiaranoné l’asserita figliolanza spirituale delle due persone che se la sono attribuita“: lo spiegano in una nota iin riferimento alla, con l’emergenza, didi cui

“Certamente tali profezie non sono contenute in nessuno degli scritti del santo (tutti già pubblicati), inoltre le affermazioni dei due presunti figli spirituali non trovano riscontro in nessun documento o prova testimoniale contenuti nella pur poderosa documentazione (104 volumi) della causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina.”