Coronavirus, “In Austria situazione tragica” la testimonianza di un ischitellano (vd)

. A parlare questa volta è Mimmo da Salisburgo, in Austria, nazione che ha iniziato ad avere i primi casi già dalla fine di febbraio. “In Austria è abbastanza tragica la situazione, ci sono più di 5.500 malati”. È quanto ha dichiaratonel video collegamento effettuato ieri 25 marzo.

“Sono morte 38 persone, di cui una nella mia città, aveva 84 anni – e ha continuato – Nella regione di Salisburgo ci sono attualmente più di 500 casi di coronavirus, 88 nel capoluogo, e il resto nei distretti adiacenti”. Da due settimane Mimmo non ha modo di vedere i suoi figli che vivono presso un’altra abitazione. In Austria sono state messe in vigore le disposizioni a modello dell’Italia, non si può uscire senza motivazioni lavorative o di necessità. Per quanto sta accadendo in Italia, la famiglia di Mimmo è in apprensione, particolarmente per i tanti amici e parenti presenti nella loro Ischitella. Tuttavia Mimmo è ottimista, si lascia prendere fiducia dai dati aggiornati in Cina, con pochi nuovi contagi, e si augura che la curva del contagio in Italia inizi a scendere in questi giorni.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Immagini e montaggio a cura di Vittorio Agricola

