Di Pumpo “Covid19: Torremaggiore sta rispondendo con grande cuore”

, 27 marzo 2020. “Al termine di questa giornata tiriamo un po’ le somme sull’andamento dei servizi erogati dai volontari del COC. Abbiamo attivato un nuovo servizio di monitoraggio, che ci aiuta ad evitare che possano crearsi assembramenti, in luoghi di interesse pubblico come gli uffici postali.. Stiamo assistendo ad atti di pura generosità da parte di tantissima gente, cittadini semplici, commercianti di beni alimentari e non, benefattori di ogni tipo. Un città che sta rispondendo con grande cuore. Serve molto impegno e sono fortunato ad avere accanto una squadra di amministratori, consiglieri e dipendenti, che senza sosta, si adoperano per reperire beni e affinché tutto funzioni”.

Lo dice in una nota il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo.