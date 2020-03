Foggia. Consiglieri PD “Affrontare con urgenza l’emergenza sociale della città”

Dichiarazione dei consiglieri comunali: Pasquale Dell’Aquila, Lia Azzarone, Francesco De Vito, Michele Norillo e Anna Rita Palmieri

“La gravità sociale ed economica della crisi provocata dalla pandemia inzia ad essere visibile negli occhi e nelle parole di chi ha perso il lavoro, non può alzare la serranda della bottega, ha esaurito i pochi risparmi disponibili. Detto in altri termini: sono sempre di più le persone che faticano o non possono comprare i generi alimentari di prima necessità. Così come il Governo Nazionale e la Regione Puglia hanno previsto aiuti e sostegni, vorremmo che il Comune di Foggia intervenisse con misure straordinarie e urgenti per fronteggiare la crescente emergenza. Il nostro è un appello sincero e sentito all’Amministrazione comunale e a tutte le forze politiche, a tutte le donne e gli uomini di buona volontà che governano e rappresentano i cittadini foggiani, affinchè siano rese disponibili le risorse e le energie utili ad alleviare le sofferenze dei più deboli. Riteniamo siano indispensabili misure finanziarie e operative straordinarie e urgenti per l’acquisto e la distribuzione di beni di prima necessità, come per la consegna a domicilio degli alimenti.

Più in generale, per tutto ciò che sia necessario a garantire una vita dignitosa in questo drammatico frangente. Ci permettiamo di suggerire al sindaco e all’intera Amministrazione comunale di investire in quest’azione sociale almeno parte delle somme previste per eventi e spettacoli, le somme non spese per il funzionamento del Consigio comunale e delle commissioni consiliari – indennità dei consiglieri comunali e rimborsi ai loro datori di lavoro – e i fondi non utilizzati per tutti i servizi comunali sospesi a causa delle norme sulla quarantena. Lo ribadiamo: le nostre sono proposte avanzate con l’esclusivo intento di essere parte attiva in una fase complicata e difficile della vita della comunità a cui tutti apparteniamo e che tutti rappresentiamo. Ci auguriamo che il sindaco e il presidente del Consiglio comunale comprendano lo spirito che ci muove e accolgano il nostro appello a costruire una rete di protezione sociale per i foggiani colpiti e stremati dalla crisi economica che è conseguenza diretta della pandemia”.