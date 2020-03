“Foggia. “I bandi che aprono a scenari da deportazione al tempo del Coronavirus”

. “1 Aprile ore 12. Questo è il temine per la presentazione delle offerte circa il bando per il trasporto in altra struttura e la gestione dei cani attualmente ospitati nel canile municipale, pubblicato sull’albo pretorio il 16 marzo.. Ci chiediamo che fine faranno queste vite. Verranno deportate davvero a 60 km o forse di più? A quale costo? (e non parliamo di soldi). Una problematica esistente da anni che si vuole risolvere proprio ora, in questo particolare e delicato momento dove non è consentito muoversi e cercare soluzioni. Ormai sappiamo tutti che il canile comunale è inagibile.. E la gestione dei cuccioli e le degenze delle femmine da sterilizzare.

Ma riteniamo assurdo agire proprio ora con la limitazione degli spostamenti e con il pericolo per la salute pubblica. Dal bando, inoltre, è stato eliminato un elemento ESSENZIALE: il sopralluogo. Il sopralluogo è fondamentale per valutare le necessità e i costi del trasferimento e soprattutto, per noi, per la TUTELA delle decine e decine di cani in terapia, degli anziani, dei cani non socievoli e di quelli mordaci provenienti da sequestri e che necessitano di box e trattamenti speciali. Non sono pacchi da stoccare altrove, ma esseri senzienti con dei diritti e delle emozioni e noi, come Associazione di tutela iscritta all’Albo Regionale, lavoreremo come abbiamo sempre fatto, per garantire i loro diritti.

Chiediamo un prolungamento dei tempi del bando per consentire di trovare le soluzioni a Foggia ed evitare maltrattamenti futuri. Perché SE si vuole davvero, le soluzione QUI a Foggia si trovano. E GIÀ CI SONO. A parte i due progetti di finanza da noi già precedentemente presentati e non considerati, esistono spazi e persone per risolvere definitivamente la problematica. Come è possibile che una città non debba avere un luogo di ricovero per i nostri randagi? Porteranno i cani che devono fare degenza ogni volta a 60 km? E per tutte le cucciolate come si farà? Basterebbe un po’ di buon senso per capire che questa deportazione è follia”.

(A cura A Largo Raggio, Foggia 27 marzo 2020)