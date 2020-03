Landella “Mia indennità di marzo, 2.758,89 euro, per colletta alimentare”

DIAMO UNA MANO A CHI HA PIU’ BISOGNOQuesto è un momento difficile per tutti, non facciamo mancare il nostro aiuto a chi ha maggiormente bisogno. Nel mio piccolo, ho messo a disposizione il compenso di questo mese della mia indennità di Sindaco, di 2.758,89 euro, a voi chiedo di rispondere alla colletta alimentare che abbiamo promosso per domani presso tutti i supermercati della città. Gli alimenti donati da chi farà la spesa saranno raccolti dalla Protezione Civile e dalle altre associazioni di volontariato nel centro del “Banco alimentare” di via Manfredonia, confezionati e donati alla Caritas che li distribuirà alle famiglie più bisognose. Pubblicato da Franco Landella su Venerdì 27 marzo 2020

Foggia, 27 marzo 2020. “Questo è un momento difficile per tutti, non facciamo mancare il nostro aiuto a chi ha maggiormente bisogno. Nel mio piccolo, ho messo a disposizione il compenso di questo mese della mia indennità di Sindaco, di 2.758,89 euro, a voi chiedo di rispondere alla colletta alimentare che abbiamo promosso per domani presso tutti i supermercati della città. Gli alimenti donati da chi farà la spesa saranno raccolti dalla Protezione Civile e dalle altre associazioni di volontariato nel centro del “Banco alimentare” di via Manfredonia, confezionati e donati alla Caritas che li distribuirà alle famiglie più bisognose“. Lo scrive in un messaggio video il sindaco di Foggia Franco Landella.



Ieri il suo presidente del consiglio Leonardo Iaccarrino aveva criticato “i suoi video spot” esortandolo ad essere più concreto nell’aiuto alla “troppa gente bisognosa che c’è in città”. All’iniziativa del sindaco ha risposto un’ora dopo: “Finalmente la politica scende in campo – dice Iaccarrino-. Apprezzo l’iniziativa del sindaco che ha deciso di devolvere la sua indennità di 2800 euro per le famiglie bisognose. Ovviamente mi associo ed annuncio che la mia intera indennità pari a 900 euro è a disposizione di chi oggi soffre. Sicuro che tutti gli amministratori della nostra amata città scenderanno in campo vi annuncio che domani mattina sarò presente all’ Ipercoop di Foggia dalle ore 10 dove aspetto chiunque ha bisogno per offrire la mia disponibilità”.

E’ partita la gara di solidarietà che passa dal supermercato e Ipermercato.