“Landella ha fatto un bel gesto, ma comunichi ogni sera con la città”

“Aspettavo da giorni un gesto come questo, la gente non vuol vederti più a deporre la corona in piazza Italia o vicino alla posta a commentare la fila dei pensionati, vuole vedere atti concreti, oggi ha fatto un bel gesto”., presidente del consiglio comunale, aveva criticato nei giorni scorsi alcuni video del sindaco che riteneva “spot”, esortandolo ad aiutare la “troppa gente in sofferenza della città”.

Oggi, con un post di poco successivo a quello in cui Landella dichiarava di mettere a disposizione la sua indennità del mese di marzoi per la colletta alimentare,https://www.statoquotidiano.it/27/03/2020/foggia-metto-a-disposizione-2-75889-euro-per-spese-per-cittadini/ anche Iaccarrino ha compiuto il medesimo passo comunicandolo tempestivamente sui social. Ma questo ping-pong fra lui e Landella attiene alla pandemia in atto o si tratta di vecchie ruggini politiche? “Io non ho nessuna ruggine nei suoi confronti, non so lui nei miei”, precisa il presidente. Nella fase attuale ci si concentra sulle azioni. Domani mattina, durante la raccolta di cibo per il Banco alimentare, sarà all’Iperccop: “Non ci vado per spot ma perché c’è tanta gente che ha bisogno, ricevo centinaia di messaggi al giorno di gente che non ce la fa più. Il problema è che molte famiglie non hanno il sostentamento giornaliero, quindi serve l’aiuto di tutti, il mio, del sindaco, degli assessori, degli imprenditori, bisogna scendere in campo”. Gli sono arrivati nuovi messaggi anche oggi, uno di questi è “nel vostro piccolo non vi siete dimenticato di noi’, questo mi scrivono, io conosco le situazioni perché sono un eletto non dall’elite ma da quelli più indigenti, si rischia una sommossa sociale, lo sappia la Regione e il premier Conte”.

Secondo il presidente del consiglio, Landella deve “agire per poche cose ma buone, ad esempio ogni giorno, alla stessa ora, deve comunicare alla città la situazione, il numero di contagiati”. Si rivolge poi alla città elogiando il lavoro dei vigili urbani “Che stanno battendo a tappeto il territorio, senza pause”. Contattato nel pomeriggio, il comando della polizia municipale è un viavai di persone che risuona al telefono mentre dal centralino avvisano: “La linea deve rimanere libera per le urgenza, le unità che erano in servizio prima della pandemia sono rimaste, certo con molto più impegno”. A loro si rivolge il ringraziamento di Iaccarino, alle associazioni di volontariato e ai medici.