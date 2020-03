Le #viralguidedtour influenzano tutta l’Italia. Iniziative parte da Foggia

. L’iniziativa partita da Foggia è nata per promuovere il patrimonio culturale italiano rispettando le restrizioni #iorestoacasa attuate per contrastare la diffusione del coronavirus, ha coinvolto professionisti della cultura da tutta l’Italia e ottenuto anche il patrocinio del sindacato ConfGuide Foggia, nonché visibilità sul sito istituzionale del MiBACT dove sono raccolte tutte le proposte digitali per far conoscere il territorio (unica proposta dalla provincia di Foggia).

Trawellit, credendo vivamente nello slogan “l’arte è l’antidoto”, ha invitato i professionisti

del settore (guide turistiche, studiosi, etc.) a produrre contenuti divulgativi e informativi sul

nostro patrimonio attraverso foto, video o dirette sui social veicolati tramite un unico

hashtag #viralguidedtour, in inglese, in modo da essere trovato facilmente anche all’estero.

L’idea è stata apprezzata lungo tutto lo stivale coinvolgendo ad oggi: l’Associazione Guide e Accompagnatori turistici del Trentino, la Guida Turistica di Aosta Francesca Bacolla,

l’Associazione di Promozione Sociale Oriente Occidente, Cagliari Ghost Tour, Naples Grand Tour, Puglia My Destination, Visit Milano Guided Tours, Guide Turistiche Messina, Borghi e Dintorni, Amalfi Coast Naples, La Guida Sottosopra, Itinerario di Viaggio oltre che le guide certificate di Trawellit e di ConfGuide Foggia. Questa è un’azione che mostra- come ha ribadito recentemente anche Alberto Angelaquanto i luoghi di cultura esistano solo in funzione dei visitatori e che, anche a porte chiuse, possono emozionare e incuriosire chi è a casa, arrivando al visitatore grazie ai moderni strumenti tecnologici.