Lo Riso “Vergogna: nemmeno il Covid-19 salva il San Camillo”

Se un indovino avesse previsto il futuro dell’Ospedale di Manfredonia non ci avremmo credutol’avremmo dato del “Folle”. Il perché di questa affermazione, è semplice. Partiamo da un puntodi vista organizzativo: sono anni che del nostro ospedale si parla di chiusura e noi ci chiediamoquale professionista che senta parlare di chiusura resta? Nessuno.Certamente Noi di FDI non vogliamo impartire lezioni di organizzazione sanitaria, ma, apparelampante che qualcosa non va. Nelle Divisioni manca il personale e quando qualcuno va in pensionela Direzione Generale della ASL non lo sostituisce. Ortopedia, Chirurgia sono gli esempi piùlampanti, senza ovviamente dimenticare che non c’è più il punto nascita. Con questa disastrosasituazione è ovvio che i cittadini di Manfredonia preferiscano farsi curare presso gli Ospedali Riunitidi Foggia o Casa Sollievo della Sofferenza. Lo stesso Padre Franco nostro Arcivescovo è intervenutochiedendo di “salvare” il San Camillo De Lellis.La Regione Puglia sta riattivando strutture ospedaliere dismesse per lo tsunami dovuto al COVID19, ma persiste nella sciagurata decisione di tenere fuori l’Ospedale di Manfredonia. Hannodimenticato “volutamente” che il vecchio piano sanitario regionale prevedeva una Divisione diMalattia Infettive. Noi del Circolo Cittadino di FDI non riusciamo a capacitarci di questo vileaccanimento verso la popolazione di Manfredonia.Si Vergogni Chi alla Regione Puglia (oggi come ieri siedeva o continua a sedere nei banchi dellamaggioranza) si è limitato ad osservare impaurito i diktat dei 2 Governatori Pugliesi senza alcunsussulto di appartenenza a questa splendida città.La gente è stanca! Basta con le illusioni! Basta con le facili promesse elettorali che non incantanopiù nessuno. Basta con i giochi di prestigio sulle spalle della nostra Comunità ! Basta con leautoproclamazioni su giornali e social-mediaE’ finito il tempo di stare a guardare. Ognuno si prenda le proprie responsabilità e ne dovrà dareconto prima o poi alla cittadinanza soprattutto il PD che amministra da oltre 15 anni la Regione e daoltre 20 il Comune di Manfredonia.E’ bene ricordare che fare Politica non è una Professione ma un impegno morale e sociale in favoredella comunità che lo elegge. Errare humanum est perseverare e’ diabolico. Solo una mentediabolica ha fatto venir meno il diritto all’assistenza “in loco” agli anziani, ai disabili, ai pensionati,a chi non può permettersi un viaggio quotidiano presso altri Nosocomi. Una città che conta, con ilsuo territorio, di circa 90.000 abitanti viene trattato come un paese del terzo mondo.Da ora in poi, in questa città qualcuno dovrà abituarsi ad ascoltare la voce del Circolo CittadinoFratelli D’Italia. Non permetteremo a NESSUNO che si continui a perpetrare questo scempio aidanni della città. Ci siamo già attivati presso il nostro gruppo politico alla Regione Puglia percondurre questa battaglia contro una sinistra allo sbando e senza idee”LO RISO VINCENZO Coordinatore cittadino di Fratelli d’ItaliaCircoloVia Tribuna, 112 Manfredonia[13:03, 27/3/2020] Vincenzo Lo Riso Fdi: Mandato comunicato stampa a giornalisti e TV per il drammatico stato del nostro ospedale. Vi prego fatelo girare sul web tra i vostri amici. Deve arrivare a tutti. Grazie Loriso